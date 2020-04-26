Ищут приемника? Новые данные о состоянии Ким Чен Ына

Ким Чен Ын (фото: flickr.com/koreanet)

Ким Чен Ын мог умереть из-за ошибки хирурга

Северокорейский правитель Ким Чен Ын умер в результате неправильно проведенной операции на сердце, сообщают иностранные СМИ. В КНДР уже отреагировали на громкие слухи о его кончине, заявив, что он ведет "активную политическую жизнь". Эксперты же считают, что правительство Северной Кореи пытается скрыть смерть главы государства с целью получить время для утверждения приемника власти.

В Северной Корее заявили, что слухи о смерти Ким Чен Ына не имеют под собой никаких оснований и что он ведет "активную политическую жизнь". Об этом сказал руководитель Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос, передает Bloomberg.

При этом в стране по телевидению активно транслируются архивные видеоролики с главой государства. Стоит отметить, что последний раз Ким Чен Ын появлялся на публике 11 апреля, когда председательствовал на заседании политбюро правящей Трудовой партии КНДР, и все транслируемые ролики были сняты до этого дня.

"Информация о тяжелом состоянии здоровья нашего маршала Ким Чен Ына является ошибочной и вредоносной", – подчеркнул дипломат.

По мнению большинства экспертов, информацию о его смерти могут скрывать, пока не будет принято решение о преемнике. Эту теорию подтверждает и то, что никаких новых видеозаписей, демонстрирующих "активную политическую жизнь" диктатора, не показывают.

Причиной смерти Ким Чен Ына считают ошибку при проведении операции на сердце. Согласно предоставленной журналистами информации, лечение понадобилось Ким Чен Ыну из-за "чрезмерного курения, проблем с лишним весом и переработок". В издании также обратили внимание, что лидер КНДР уже с августа 2019 года чувствовал себя плохо из-за проблем с сердечно-сосудистой системой. Журналисты отметили, что его состояние ухудшилось после ряда подъемов на гору Пэктусан.

Стоит отметить, что ранее, 22 апреля, японская газета Yomiuri сообщила, что младшая сестра Ким Чен Ына — Ким Е Чжон может стать новым главой страны в случае чрезвычайной ситуации.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается в правдивости информации об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР. Трамп считает, что СМИ могут использовать устаревшую информацию.