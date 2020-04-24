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"Сообщения недостоверны": Трамп прокомментировал ухудшение здоровья Ким Чен Ына

Новости » Политика     24.04.2020 - 08:17
"Сообщения недостоверны": Трамп прокомментировал ухудшение здоровья Ким Чен Ына
Фото: Ким Чен Ын (flickr.com/koreanet)

Трамп считает, что СМИ могли использовать устаревшую информацию о Ким Чен Ыне

Президент США Дональд сомневается, что информация об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына соответствует действительности. Об этом сообщает Bloomberg.

Трамп считает, что СМИ, распространившие подобные новости, могли использовать устаревшую информацию.

"Я думаю, что сообщения о состоянии Ким Чен Ына недостоверные. Сообщения, появившиеся в Сети, недостоверны. Я получил данные о том, что эти сведения недостоверны", - заявил он.

Он добавил, что у него хорошие отношения с КНДР, в частности с Ким Чен Ыном.

"Думаю, это лживые сообщения, выпущенные CNN", - сказал глава Белого дома.

Напомним, в Пентагоне заявили, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын продолжает сохранять власть, несмотря на недавние слухи об ухудшении состояния его здоровья.

Ранее американские СМИ сообщили, что северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну грозит серьезная опасность после операции. Недавно Ким пропустил государственные празднования по случаю дня рождения своего деда Ким Ир Сена, основателя КНДР.

Также отмечалось, что в случае внезапной смерти Кима, должность лидера Северной Кореи займет его сестра.

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Новости Украины Ким Чен ЫнДональд Трамп
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