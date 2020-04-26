Шукають приймача? Нові дані про стан Кім Чен Ина

Кім Чен Ин (фото: flickr.com/koreanet)

Кім Чен Ин міг померти через помилку хірурга

Північнокорейський правитель Кім Чен Ин помер в результаті неправильно проведеної операції на серці, повідомляють іноземні ЗМІ. У КНДР вже відреагували на гучні чутки про його смерть, заявивши, що він веде "активне політичне життя". Експерти ж вважають, що уряд Північної Кореї намагається приховати смерть глави держави з метою отримати час для затвердження приймача влади.

У Північній Кореї заявили, що чутки про смерть Кім Чен Ина не мають під собою ніяких підстав, і що він веде активне політичне життя". Про це сказав керівник Корейської асоціації дружби, дипломат Алехандро Као де-Бенос, передає Bloomberg.

При цьому в країні по телебаченню активно транслюються архівні відеоролики з главою держави. Варто відзначити, що останній раз Кім Чен Ин з'являвся на публіці 11 квітня, коли головував на засіданні політбюро правлячої Трудової партії КНДР, і усі ролики, які транслюються, були зняті до цього дня.

"Інформація про тяжкий стан здоров'я нашого маршала Кім Чен Ина є помилковою і шкідливою", – підкреслив дипломат.

На думку більшості експертів, інформацію про його смерть можуть приховувати, поки не буде прийнято рішення про наступника. Цю теорію підтверджує і те, що ніяких нових відео, що демонструють "активне політичне життя" диктатора, не показують.

Причиною смерті Кім Чен Ина вважають помилку при проведенні операції на серці. Згідно з наданою журналістами інформації, лікування знадобилося Кім Чен Ину через "надмірне куріння, проблеми із зайвою вагою і надмірною роботою". У виданні також звернули увагу, що лідер КНДР вже з серпня 2019 роки почував себе погано через проблеми з серцево-судинною системою. Журналісти відзначили, що його стан погіршився після низки підйомів на гору Пектусан.

Варто відзначити, що раніше, 22 квітня, японська газета Yomiuri повідомила, що молодша сестра Кім Чен Ина — Кім Е Чжон може стати новим главою країни в разі надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що сумнівається в правдивості інформації про погіршення стану здоров'я лідера КНДР. Трамп вважає, що ЗМІ можуть використовувати застарілу інформацію.