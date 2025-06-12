"Мені вже не 20 років". Ірина Сопонару відверто зізналася, чому зробила пластику грудей

Як повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler), в інтерв'ю Єфросиніній вона пояснила, що наважилася на пластику грудей не через чужу думку, а заради себе.

"Завжди була в мирі зі своїм тілом. Коли була малою, комплексувала і носила пуш-ап. Потім мене попустило. Типу, кого я обманюю? Все одно, коли навіть мій мужчина мене роздягне, він побачить, що все не так", - пояснила вона.

Ірина завжди любила маленькі груди. Їй подобались андрогінні силуети, зокрема зовнішність Фреї Беки та Кіри Найтлі.

"Мені було ок. Мені подобалось. Мені й зараз подобаються маленькі груди", - пояснила вона.

Згодом смаки трохи змінились. Тепер це вузькі талії та великі стегна.

"Це тренд нашого сьогодення", - додала вона.

Ірина Сопонару розповіла про пластику грудей (скриншот)

На збільшення грудей зірка наважилася заради себе. Каже, що у своєму віці прагне мати округліші форми.

"Мені вже не 20 років - 38. Вже 40 років, тому хочеться, щоб якісь форми в цьому віці з'явилися", - пояснила вона.

Вона також зізналася, що ще б хотіла змінити у своїй фігурі.

"Я б хотіла вужчу талію, але з цим нічого не зробиш. Вона не така вже вузька. Не буду себе критикувати. В мене все добре, мені подобається. Я у своєму смаку", - зазначила вона.

Сопонару про зміни в зовнішності (фото: instagram.com/irinasoponaru)

Ірина також наголосила, що для неї важливо не "переробити" себе, а підкреслити свою вроду.

"Мені завжди здавалося, що коли сильно себе змінюють - це ніби не любов до себе. А коли ти себе покращив - то це, типу, про любов до себе", - додала вона.