Ирина Сопонару честно высказалась про материнство во время войны: "Не хочу рожать в бункере"

Актриса и звезда "Женского Квартала" Ирина Сопонару, которая в прошлом году вышла замуж за иностранца, честно призналась, планируют ли они рождение ребенка.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее интервью Маше Ефросининой.

На вопрос Ефросининой, планируют ли они с супругом становиться родителями, Сапонару честно ответила, что да.

"Я вижу себя мамой, 100 процентов, я об этом говорила", - подчеркнула она.

Однако пока в Украине идет война, актриса решила отложить это событие.

"Мы (с мужем - ред.) сейчас не хотим пока. Просто выносить ребенка, сейчас в войну - я не уверена, что я готова. Это тяжело физически, и еще когда война и этот стресс, я не хочу так", - подчеркнула она.

"Мне очень жаль, хочется, чтобы это были приятные воспоминания. А тут война, где-то в бункере рожать. Это не самое худшее, что может произойти, конечно, главное - родить. Но если есть опция пропустить этот момент, то я бы, конечно, уже после победы", - отметила звезда "Женского Квартала".

В то же время Ирина обозначила себе условный дедлайн до 40 лет.

"Я себе дала дедлайн - до 40 лет. После 40, несмотря на ситуацию в стране, уже, наверное, буду беременеть. Потому что куда уже тянуть, до 50? Там уже не факт, что все получится. Пока мы так решили", - подытожила она.

Напомним, в мае 2024 года Сопонару вышла замуж за британца по имени Рис. Пара познакомилась в одном из заведений Киева. Ирина отмечала, что мужчина понравился ей не сразу, но уже через два года она согласилась стать женой британца.