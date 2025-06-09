UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Ірина Горова показала дорослого сина від Потапа: на кого він схожий

Ірина Горова (фото: instagram.com/gorovaya_irina)
Автор: Катерина Собкова

Продюсерка і перша дружина українського репера Потапа Ірина Горова показала їхнього сина Андрія, якому цього року виповниться 17 років.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її публікацію в Instagram.

"Ma boy", - підписала вона фото.

На світлині видно, що хлопець уже значно вищий, ніж його мама.

Судячи з усього, фото було зроблено на вокзалі перед поїздкою.

Горова з сином (фото: instagram.com/gorovaya_irina)

Як відреагували в мережі

Фоловери ексдружини Потапа одразу ж почали коментувати її публікацію. Багато хто зазначив, що син дуже схожий на Горову:

  • "Як же він виріс. Ви чудові"
  • "Вау!"
  • "Уже дорослий. Красень"
  • "Який дорослий"
  • "Син дуже схожий на вас"
  • "Ого, як виріс швидко. Як швидко час летить"
  • "Мамина копія"
  • "Мамин син".

Ірина Горова показала сина від Потапа (фото: instagram.com/gorovaya_irina)

Які стосунки у Потапа з сином

Попри те, що репер практично не живе в Україні після початку повномасштабного вторгнення, він підтримує спілкування з сином.

"Він бере участь у вихованні Андрія. Вони постійно листуються, телефонують один одному. Андрій часто приїжджає на свої канікули до батька, вони грають у баскетбол, - розповідала у своєму блозі Горова.

"Я вам скажу так, що Олексій дуже класний батько. Він Андрія дуже правильно вчить і підказує, що чоловік має робити у своєму дорослішанні", - підкреслила вона.

Зазначимо, що син Потапа та Ірини Горової Андрій займається баскетболом у збірній SELFMADE U-17, створеній на базі київської Дитячої баскетбольної академії.

Потап із сином - архівне фото (фото: instagram.com/realpotap)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
ПотапНовини шоу-бізнесуЗірки шоу-бізнесу