Ирина Горовая показала взрослого сына от Потапа: на кого он похож

"Ma boy", - подписала она фото.

На снимке видно, что парень уже значительно выше, чем его мама.

Судя по всему, фото было сделано на вокзале перед поездкой.

Горовая с сыном (фото: instagram.com/gorovaya_irina)

Как отреагировали в сети

Фолловеры экс-жены Потапа тут же принялись комментировать ее публикацию. Многие отметили, что сын очень похож на Горовую:

"Как же он вырос. Вы чудесные"

"Вау!"

"Уже взрослый. Красавец"

"Какой взрослый"

"Сын очень похож на вас"

"Ого, как вырос быстро. Как быстро время летит"

"Мамина копия"

"Мамин сын".

Ирина Горовая показала сына от Потапа (фото: instagram.com/gorovaya_irina)

Какие отношения у Потапа с сыном

Несмотря на то, что репер практически не живет в Украине после начала полномасштабного вторжения, он поддерживает общение с сыном.

"Он принимает участие в воспитании Андрея. Они постоянно переписываются, звонят по телефону друг другу. Андрей часто приезжает на свои каникулы к отцу, они играют в баскетбол, - рассказывала в своем блоге Горовая.

"Я вам скажу так, что Алексей очень классный отец. Он Андрея очень правильно учит и подсказывает, что мужчина должен делать в своем взрослении", - подчеркнула она.

Отметим, что сын Потапа и Ирины Горовой Андрей занимается баскетболом в сборной SELFMADE U-17, созданной на базе киевской Детской баскетбольной академии.

Потап с сыном - архивное фото (фото: instagram.com/realpotap)