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Ирина Горовая показала взрослого сына от Потапа: на кого он похож

Ирина Горовая (фото: instagram.com/gorovaya_irina)
Автор: Катерина Собкова

Продюсер и первая жена украинского репера Потапа Ирина Горовая показала их сына Андрея, которому в этом году исполнится 17 лет.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее публикацию в Instagram.

"Ma boy", - подписала она фото.

На снимке видно, что парень уже значительно выше, чем его мама.

Судя по всему, фото было сделано на вокзале перед поездкой.

Горовая с сыном (фото: instagram.com/gorovaya_irina)

Как отреагировали в сети

Фолловеры экс-жены Потапа тут же принялись комментировать ее публикацию. Многие отметили, что сын очень похож на Горовую:

  • "Как же он вырос. Вы чудесные"
  • "Вау!"
  • "Уже взрослый. Красавец"
  • "Какой взрослый"
  • "Сын очень похож на вас"
  • "Ого, как вырос быстро. Как быстро время летит"
  • "Мамина копия"
  • "Мамин сын".

Ирина Горовая показала сына от Потапа (фото: instagram.com/gorovaya_irina)

Какие отношения у Потапа с сыном

Несмотря на то, что репер практически не живет в Украине после начала полномасштабного вторжения, он поддерживает общение с сыном.

"Он принимает участие в воспитании Андрея. Они постоянно переписываются, звонят по телефону друг другу. Андрей часто приезжает на свои каникулы к отцу, они играют в баскетбол, - рассказывала в своем блоге Горовая.

"Я вам скажу так, что Алексей очень классный отец. Он Андрея очень правильно учит и подсказывает, что мужчина должен делать в своем взрослении", - подчеркнула она.

Отметим, что сын Потапа и Ирины Горовой Андрей занимается баскетболом в сборной SELFMADE U-17, созданной на базе киевской Детской баскетбольной академии.

Потап с сыном - архивное фото (фото: instagram.com/realpotap)

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