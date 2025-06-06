Ведучий-військовослужбовець Даніель Салем замилував відео з маленькою донечкою Позитива

Ведучий, актор і ресторатор Даніель Салем, який служить у розвідувально-диверсійному підрозділі "12 друзів Оушена", показав у мережі миле відео з донькою популярного співака Позитива (Олексія Завгороднього).

Про це йдеться в повідомленні РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на публікацію Салема в Instagram.

Судячи з усього Салем, який є другом Позитива і його дружини Юлії Сахневич, приїхав до них у гості.

На відео показано, як він грається з 5-місячною Марією, качає її на руках і просто світиться від щастя. До речі, саме телеведучий незабаром стане хрещеним батьком малятка.

Як відреагували в мережі

Фоловери Даніеля Салема почали коментувати миле відео, зазначивши, що він дуже органічно виглядає в цій ролі:

"Як же Салему пасує"

"На це можна дивитися вічно"

"О, як вона на Позитива схожа"

"Теж хотіла написати. Маленький Позитивчик"

"Так ніжно, прекрасно і мило"

"Великий ведмедик і маленький"

"Це дуже гарний вигляд. Милота"

"Ну як це мило"

"Як вам личать дітки"

"Переглядала разів 15. На це можна дивитися вічно".

Позитив, Юлія Сахневич та їхня донька Марія (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Нагадаємо, Даніель Салем має 10-річну доньку Санту-Луну. Вона народилася у шлюбі телеведучого з дівчиною на ім'я Марія. У 2023 році пара розлучилася після 17 років шлюбу.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ телеведучий взяв до рук зброю та пішов захищати нашу країну на фронт.

Що відомо про особисте життя Позитива

Позитиву 36 років. З 2013 по 2021 рік він був у шлюбі з Анною Андрійчук-Завгородньою.

У 2020 році, під час участі в шоу "Танці з зірками", почали ширитися чутки про можливий роман між Позитивом і Юлією Сахневич. Однак пара тоді говорила, що між ними лише професійні стосунки.

І лише 2024 року артист розсекретив, що він уже рік у шлюбі з Сахневич. Восени вони повідомили, що чекають на первістка.

Їхня донька Марія народилася в грудні 2024 року. Молоді батьки часто діляться милими фото та відео з малятком.

Позитив із донькою (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)