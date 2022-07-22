Ирина Билык поделилась историей сотрудницы драмтеатра из Мариуполя

Евгения много лет работала в драматическом театре и была там со своей семьей во время бомбардировки, которое уничтожило театр вместе с людьми.

"В первые дни войны она с мужем и дочерью пошла в бомбоубежище театра. Пошла работать: помогала размещать людей, которых становилось все больше. После одной из неудачных попыток эвакуации в театре осталось около 500 человек. Среди них - много маленьких детей", - рассказывает Ирина Билык.

Однажды к Евгении подошел помощник и подал идею: чтобы больше обезопасить жителей театра, надо написать извне, что там есть дети. Нашли краску - и на следующий день с обеих сторон театра появилась надпись "Дети". Не верили, что в драмтеатр что-то прилетит, ведь весь город знал, как много там людей.

Но 16 марта драматического театра не стало. Евгению и ее мужа засыпало обломками - он откопал их обоих. Искореженное железо, тросы, пыль и дым на сцене, испуганные люди, крики: Так Евгения описывает театр, который увидела после бомбежки. В бомбоубежище они с мужем отыскали свою дочь. На следующий день семья уехала из Мариуполя.

История Евгении стала частью архива музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова - это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, которые стали свидетелями или жертвами войны. Архив музея насчитывает уже более 25 000 уникальных, живых историй.

Как амбассадор музея "Голоса мирных", Ирина Билык призвала соотечественников рассказывать о пережитом - ради того, чтобы ни одна история не превратилась в сухую статистику.

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