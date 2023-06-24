Ирина Билык впечатлила новыми фото подросшего сына. Где сейчас певица и чем занимается

Известная украинская певица Ирина Билык редко показывает фотографии своих сыновей. Однако она решила поделиться снимком с семилетним сыном Табризом.

Фото она опубликовала на своей странице в Instagram .

Как выглядит сын

На снимке она вместе с сыном. Также артистка спросила совета у подписчиков.

"Интересно ваше мнение! Нужно ли делать прическу ребенку такую, какую он хочет?" - спросила Ирина Билык у поклонников.

Ирина Билык с сыном (instagram.com/bilyk_iryna)

В комментариях подписчики поделились своим опытом и заметили, что мальчик очень похож на маму:

Однозначно - его волосы, пусть сам выбирает прическу конечно

Так ребенок самовыражается и проявляет свою индивидуальность

Пусть попробует сейчас, а не в 35

Мой просит чеку покрасить в синий цвет в свои почти 8 лет. Вынуждена искать краску

Нужно давать свободу выбора

Ребенку нужно делать только ту прическу, которую он хочет

Конечно, ребенку должно быть комфортно, а не его маме

Также совет дал украинский телеведущий Слава Демин, который растит сына.

"Мой сын покрасился в розовый цвет в 10 лет. Я не запрещал. Зато сейчас уже ходит с нормальной прической", - написал он.

Ирина Билык с сыном (instagram.com/bilyk_iryna)

Добавим, сто Ирина Билык воспитывает двоих детей - сына Глеба, рожденного в браке с моделью Андреем Оверчуком, и сына Табриза от российского режиссера и продюсера Аслана Ахмадова.

Чем сейчас занимается Ирина Билык

Певица продолжает активно заниматься своим творчеством. Недавно она выпустила новую версию своего хита 1996 "Я иду на войну".

Спустя 27 лет после премьеры трек не только не потерял своей актуальности, но и наоборот получил новое значение для украинцев.

Ирина Билык активно публикует сообщения в соцсетях о преступлениях России, совершаемых против украинского народа.

Сама артистка не рассекречивает свое местонахождение.