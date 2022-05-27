Ирина Билык показала свой дом после того, как там жили оккупанты: "уцелел только рояль"

Ирина Билык уехала из своего дома в коттеджном городке в селе Березовка Бучанского района вместе с шестилетним сыном еще в первый день войны. Затем в ее дом пришли оккупанты. Там они прожили месяц, после чего вернуться в свой дом уже не смогла. Ведь там уцелел только рояль.

Звезда впервые показала свой дом после того, как там пожили рашисты. Артистка говорит, не хотела долгое время выносить это на всеобщее обозрение. Ведь в стране гибнут люди, дети, и потеря имущества - это вторично.

Но когда ей показали, что они натворили там, певица была в шоке. Оккупанты осквернили дом за месяц, пока там жили.

Скриншот

"Когда мне показали, что они наделали в том месте, где я пишу песни... У меня, кстати, очень дорогой хороший рояль и он остался целым. Я не знаю, что на них повлияло..." - поделилась Билык.

Скриншот

К счастью, стены уцелели. И первое, что сделает Ирина после победы - пригласит в свой восстановленный дом друзей.

"Я очень люблю собирать друзей у себя дома. И первое, что я сделаю, это приеду домой, накрою стол, приглашу своих друзей, своих коллег. Это будет шикарный вечер. Мы будем просто радоваться, вспоминать все, что с нами происходило и как мы это выдержали", - поделилась планами Билык.