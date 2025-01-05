Ірина Білик вперше за довгий час показала 9-річного сина Табріза: як він зараз виглядає

Так, на фото, яке артистка опублікувала у соцмережах, вона позує з молодшим сином на тлі прикрашеної новорічної ялинки.

Для спільного знімка Ірина обрала рожеву куртку та сонцезахисні окуляри.

"Як вважаєте, хто головний у цій команді?", - звернулася виконавиця до фоловерів.

Ірина Білик з Табрізом (фото: instagram.com/tabrizakhmadov)

Реакція юзерів

Користувачі мережі засипали Табріза та його зіркову матусю компліментами і зазначили, що діти у команді завжди найголовніші.

Ваші діти Ірино,то ваш скарб, і вони найголовніші, і в команді в серці

Мама

Незрозуміло

Красуня мама, і красунчик - син!

Поки що ви, пані Ірино!!! Так має бути до повноліття сина

Зазначимо, що Табріз - молодший син Ірини Білик від колишнього чоловіка, російського фотографа Аслана Ахмадова. Як відомо, за Ахмадова Білик вийшла заміж 2015 року.

У шлюбі за допомогою сурогатної матері з'явився на світ Табріз Ахмадов. У 2021-му пара розлучилися.

Ірина Білик з екс-чоловіком і Табрізом (фото: instagram.com/tabrizakhmadov)

"Так воно в житті буває: поживеш з людиною п'ять-десять років і ти вже інший, і чоловік трошки інший. Може тому і розлучаються люди, бо не можуть утримати ось це перше відчуття, перші моменти", - ділилася зірка причинами розриву.

У виконавиці є ще й старший син Гліб. Йому вже 25 років.