Ірина Білик переклала свій хіт "Нас нет" українською: як звучить пісня

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал виконавиці.

Так, нова версія пісні розповідає про глибокий, майже інтимний зв’язок між двома людьми, які створюють власний світ, відгороджений від усього навколишнього.

Композиція передає особливу магію стосунків, де почуття стають таємним вогнем, видимим лише для двох.

Артистка сподівається, що кожен слухач знайде у цій пісні частинку своєї історії - про кохання, близькість і невидимий зв’язок, що об’єднує.

"Ця пісня для мене - історія про щось дуже особисте, навіть інтимне. "Нас нема" - це не про втрату, а про втечу в свій окремий світ, де є тільки двоє. Це про тишу, яка часом голосніша за будь-які слова, про той момент, коли весь світ зникає, і залишається лише тепло дотику та глибина погляду. Бажаю, щоб кожен, хто почує цю пісню, знайшов у ній свою історію. Адже вона не лише про кохання - вона про зв'язок, про таємний вогонь, який горить між двома людьми, навіть коли для інших нас нема", - прокоментувала артистка.

Реакція фанів

Користувачі мережі висловили захоплення від того, як вдало пісня "Нас нема" передає емоції та сенс рідною мовою.

Ірино, я повернуся живим з війни лише для того, щоб піти на Ваш концерт

Це найкращий подарунок від Іринки. Тепер чекаємо українську версію в дуеті із нашим захисником Дмитром!!!

Мушу зізнатися. Я любила деякі російськомовні пісні Ірини Білик, і "Нас Нет" була однією з кращих. Зараз "Нас Нема" звучить ще краще, ще емоційніше, та з новим підтекстом

Чарівність цієї пісні українською мовою - неперевершена

Яка ж гарна українська мова, така мелодійна, ніжна, як і саме кохання

Зазначимо, що це не перший хіт, який артистка переклала українською після початку повномасштабної війни. Раніше Білик представила українську версію треку "Мы будем вместе".