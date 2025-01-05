Ирина Билык впервые за долгое время показала 9-летнего сына Табриза: как он сейчас выглядит

Так, на фото, которое артистка опубликовала в соцсетях, она позирует с младшим сыном на фоне украшенной новогодней елки.

Для совместного снимка Ирина выбрала розовую куртку и солнцезащитные очки.

"Как считаете, кто главный в этой команде?", - обратилась исполнительница к фолловерам.

Ирина Билык с Табризом (фото: instagram.com/tabrizakhmadov)

Реакция юзеров

Пользователи сети засыпали Табриза и его звездную мамочку комплиментами и отметили, что дети в команде всегда самые главные.

Ваші діти Ірино,то ваш скарб, і вони найголовніші, і в команді в серці

Мама

Незрозуміло

Красуня мама, і красунчик - син!

Поки що ви, пані Ірино!!! Так має бути до повноліття сина

Отметим, что Табриз - младший сын Ирины Билык от бывшего мужа, российского фотографа Аслана Ахмадова. Как известно, за Ахмадова Билык вышла замуж в 2015 году.

В браке с помощью суррогатной матери появился на свет Табриз Ахмадов. В 2021-м пара развелась.

Ирина Билык с экс-супругом и Табризом (фото: instagram.com/tabrizakhmadov)

"Так оно в жизни бывает: поживешь с человеком пять-десять лет и ты уже другой, и муж немножко другой. Может поэтому и разводятся люди, потому что не могут удержать вот это первое чувство, первые моменты", - делилась звезда причинами разрыва.

У исполнительницы есть еще и старший сын Глеб. Ему уже 25 лет.