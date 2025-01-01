Ірина Білик переклала свій хіт "Нас нет" українською: як звучить пісня

Ірина Білик здивувала шанувальників несподіваним перекладом свого відомого російськомовного хіта 2000-х. Легендарна пісня "Нас нет" отримала нове життя українською мовою.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал виконавиці.
Так, нова версія пісні розповідає про глибокий, майже інтимний зв’язок між двома людьми, які створюють власний світ, відгороджений від усього навколишнього.
Композиція передає особливу магію стосунків, де почуття стають таємним вогнем, видимим лише для двох.
Артистка сподівається, що кожен слухач знайде у цій пісні частинку своєї історії - про кохання, близькість і невидимий зв’язок, що об’єднує.
"Ця пісня для мене - історія про щось дуже особисте, навіть інтимне. "Нас нема" - це не про втрату, а про втечу в свій окремий світ, де є тільки двоє. Це про тишу, яка часом голосніша за будь-які слова, про той момент, коли весь світ зникає, і залишається лише тепло дотику та глибина погляду. Бажаю, щоб кожен, хто почує цю пісню, знайшов у ній свою історію. Адже вона не лише про кохання - вона про зв'язок, про таємний вогонь, який горить між двома людьми, навіть коли для інших нас нема", - прокоментувала артистка.
Користувачі мережі висловили захоплення від того, як вдало пісня "Нас нема" передає емоції та сенс рідною мовою.
Зазначимо, що це не перший хіт, який артистка переклала українською після початку повномасштабної війни. Раніше Білик представила українську версію треку "Мы будем вместе".