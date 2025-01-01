Ирина Билык перевела свой хит "Нас нет" на украинский: как звучит песня

Ирина Билык удивила поклонников неожиданным переводом своего известного русскоязычного хита 2000-х. Легендарная песня "Нас нет" получила новую жизнь на украинском языке.

Так, новая версия песни рассказывает о глубокой, почти интимной связи между двумя людьми, которые создают собственный мир, отгороженный от всего окружающего.

Композиция передает особую магию отношений, где чувства становятся тайным огнем, видимым только для двоих.

Артистка надеется, что каждый слушатель найдет в этой песне частичку своей истории - о любви, близости и невидимой объединяющей связи.

"Эта песня для меня - история о чем-то очень личном, даже интимном. "Нас нет" - это не о потере, а о побеге в свой отдельный мир, где есть только двое. Это о тишине, которая порой громче любых слов, о том моменте, когда весь мир исчезает, и остается только тепло прикосновения и глубина взгляда. Желаю, чтобы каждый, кто услышит эту песню, нашел в ней свою историю. Ведь она не только о любви - она о связи, о тайном огне, который горит между двумя людьми, даже когда для других нас нет", - прокомментировала артистка.

Реакция фанов

Пользователи сети выразили восхищение от того, как удачно песня "Нас нет" передает эмоции и смысл на родном языке.

Ірино, я повернуся живим з війни лише для того, щоб піти на Ваш концерт

Це найкращий подарунок від Іринки. Тепер чекаємо українську версію в дуеті із нашим захисником Дмитром!!!

Мушу зізнатися. Я любила деякі російськомовні пісні Ірини Білик, і "Нас Нет" була однією з кращих. Зараз "Нас Нема" звучить ще краще, ще емоційніше, та з новим підтекстом

Чарівність цієї пісні українською мовою - неперевершена

Яка ж гарна українська мова, така мелодійна, ніжна, як і саме кохання

Отметим, что это не первый хит, который артистка перевела на украинский после начала полномасштабной войны. Ранее Билык представила украинскую версию трека "Мы будем вместе".