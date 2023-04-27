В iРhone знайшли вбудовану функцію відстеження. Навіщо це компанії Apple

Нещодавно фахівці досліджували дані нової версії операційної системи iOS 16 і виявили в її коді вшиту функцію відстеження під назвою countryd. Це не поставлений шпигунами "жучок", а цілеспрямовано вбудований механізм від Apple.

Про це повідомили на ресурсі 9to5Mac.

Навіщо Apple відстежувати своїх користувачів

Зазначається, що функція відстежування збирає цілий масив даних. До цього числа входять місце розташування смартфона за GPS, код країни, інформація про SIM-карту користувача тощо.

Журналісти припускають, що за допомогою такої функції розробники зможуть блокувати ті функції та застосунки, які недоступні в певних країнах через вимоги тамтешньої влади.

Наприклад, в ОАЕ зараз заборонено користуватися відеозв'язком. Проте якщо смартфон опиниться в іншій країні, то обмеження знімуть завдяки функції відстеження. Хоча, ймовірно, що надалі таких обхідних стежок не буде.

Існує й інше пояснення такої знахідки. Євросоюз хоче, щоб компанія дозволила встановлювати на iPhone застосунки з інших джерел. До речі, подейкують, що така можливість вже з'явиться в наступному оновленні.

Маючи вбудовану функцію відстеження, розробники можуть заборонити інсталяцію додатків в інших країнах, користувачі яких теж захочуть змінити регіон і завантажувати безкоштовне програмне забезпечення не з фірмового магазину.