Стало відомо, що нового буде в iPhоne 15 та скільки коштуватиме гаджет

За попередніми даними, ціна на телефон стартуватиме від 1299 доларів.

Компанія Apple не припиняє радувати прихильників новими розробками, тому скоро на полицях магазинів техніки з'явиться новинка, а саме iPhone 15.

Про те, які нововведення матиме гаджет розповів інсайдер видання How То iSolve.

Чим iPhone 15 буде відрізнятися від попередніх моделей?

На початку автор зазначає, що його дані можуть змінитися, адже iPhone 15 ще не був представлений самою компанією.

"Ми не у 2023 році, тому не думайте, що це точний опис того, що ви побачите наступного року у вересні. Це радше поточний стан проєкту iPhone 15 Ultra", - йдеться у повідомленні.

Отож серед основних новинок на цей момент можна виділити такі:

подвійну фронтальну камеру

початковий обсяг пам'яті - не менше 256 ГБ

замість Lightning буде USB-C

Цей порт USB-C стане портом Thunderbolt 4, щоб передача даних була швидшою, ніж у його попередник iPhone 14. Він буде виготовлений з титану, який легший і міцніший, хоча й дорожчий.

Apple розглядає можливість повернутися до дизайну із закругленою рамкою, але остаточного рішення поки не прийнято. За словами інсайдера, наразі команда має прототипи з обома варіантами.

Прототип айфона з титановим корпусом і закругленими краями (фото: unian.ua)

На сьогодні Apple розглядає лише один колір для iPhone 15 Ultra, і це той самий колір, що й Apple Watch Ultra. Поки невідомо, чи буде це єдиний доступний у вересні колір, доступний у вересні.

Скільки може коштувати майбутній iPhone 15?

Повідомляється, що цей iPhone буде значно дорожчий навіть у США. Вартість виробництва буде приблизно на 90 доларів вище, ніж iPhone 14 Pro Max.

За попередньою оцінкою, якщо iPhone 14 Pro Max коштує 1099 доларів, то iPhone 15 Ultra може коштувати приблизно 1199-1299 доларів.