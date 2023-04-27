В iPhone нашли встроенную функцию отслеживания. Зачем это компании Apple
Недавно специалисты исследовали данные новой версии операционной системы iOS 16 и обнаружили в ее коде вшитую функцию отслеживания под названием countryd. Это не поставленный шпионами "жучок", а целенаправленно встроенный механизм от Apple.
Об этом сообщили на ресурсе 9to5Mac.
Зачем Apple отслеживать своих пользователей
Отмечается, что отслеживание собирает целый массив данных. В это число входят местоположение смартфона по GPS, коду страны, информация о SIM-карте пользователя и т.д.
Журналисты предполагают, что с помощью такой функции разработчики смогут блокировать те функции и приложения, которые недоступны в определенных странах из-за требований местных властей.
К примеру, в ОАЭ сейчас запрещено пользоваться видеосвязью. Однако, если смартфон окажется в другой стране, то ограничения снимут благодаря функции отслеживания. Хотя, вероятно, в дальнейшем такие обходные пути не будут существовать.
Есть и другое объяснение такой находки. Евросоюз хочет, чтобы компания разрешила устанавливать на iPhone приложения из других источников. Кстати, говорят, что такая возможность уже появится в следующем обновлении.
Имея встроенную функцию отслеживания, разработчики могут запретить инсталляцию приложений в других странах, пользователи которых тоже захотят изменить регион и загружать бесплатное программное обеспечение не из фирменного магазина.
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