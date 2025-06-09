iPhone не потрібен? Названо 4 причини, чому Android залишається вибором мільйонів

Свобода вибору

Android працює на пристроях десятків брендів, надаючи величезний вибір серед різних характеристик, цін та особливостей. Від ігрових монстрів і складаних флагманів до недорогих потужних моделей і камерофонів - різноманітність вражає.

iOS працює тільки на iPhone, що випускаються щорічно в обмеженому модельному ряду з витриманою філософією дизайну. Виняток - бюджетна модель 16e, проте загалом вибір належить до преміум-сегменту. Для декого це спрощує процес купівлі, але опція виглядає обмеженою.

Ринок Android вирізняється конкуренцією: Google, Samsung, OnePlus та інші виробники борються за ціну, продуктивність та інновації. Це вигідно користувачам, створює динаміку і різноманітність.

У різний час блогери робили огляд моделей LG, HTC, Google і HUAWEI - кожна привносила унікальний підхід. Порівняно з цим щорічні релізи iPhone здаються більш передбачуваними.

Android працює на пристроях десятків брендів (фото: Android Authority)

Правильний інтерфейс і відсутність хаосу

Android пропонує класичну панель застосунків і мінімалізм на головному екрані: тільки часто використовувані додатки, решта - у шухляді, яка доступна свайпом. Це зберігає екран чистим і зручним.

iOS, хоч і обзавівся App Library, за замовчуванням розміщує нові додатки на робочому столі. Це створює необхідність ручного сортування, а класичне сортування не завжди влаштовує користувача.

Android пропонує класичну панель додатків на головному екрані (фото: Android Authority)

Глибоке налаштування через лаунчери

Android пропонує підтримку сторонніх лаунчерів, які можуть повністю змінити інтерфейс і функціональність - немов отримати новий телефон. Які існують лаунчери:

Nova Launcher - додає жести, розширені папки та підтримку пакетів іконок

Niagara Launcher - мінімалізм і музичні підказки під час підключення навушників

iOS запропонував віджети і Shortcuts, але вони поступаються можливостям Android-лаунчерів. Користувачі обмежені стандартним інтерфейсом Apple.

Android пропонує підтримку сторонніх лаунчерів (фото: Android Authority)

Сила звички

Після довгих років роботи з Android звички закріплюються: налаштування, жести, дії стають інтуїтивними. Під час роботи з iPhone доводиться адаптуватися - шукати кнопку "назад" у додатках, що порушує хід думок. Навіть така дрібниця, як універсальний жест "назад" на Android, істотно впливає на зручність.

Невеликі, але значущі переваги:

Сканер відбитків - зручніший на столі та швидший, ніж Face ID

Always-on Display Android - надає більше стилів годинника, налаштування сповіщень і при цьому не витрачає багато батареї

Інтеграція з Google-сервісами - Gemini, Google Photos і Drive працюють більш органічно на Android.

Багато хто звик користуватися Android протягом десятків років (фото: Android Authority)