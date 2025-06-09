iPhone не потрібен? Названо 4 причини, чому Android залишається вибором мільйонів

Чи переходити з Android на iPhone - питання, яке хвилює багатьох користувачів. Незважаючи на популярність продукції Apple, мільйони продовжують віддавати перевагу Android.
Про 4 ключові причини, чому ця платформа зберігає свою популярність, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на онлайн-видання Android Authority, що представляє світ Android і технологій.
Android працює на пристроях десятків брендів, надаючи величезний вибір серед різних характеристик, цін та особливостей. Від ігрових монстрів і складаних флагманів до недорогих потужних моделей і камерофонів - різноманітність вражає.
iOS працює тільки на iPhone, що випускаються щорічно в обмеженому модельному ряду з витриманою філософією дизайну. Виняток - бюджетна модель 16e, проте загалом вибір належить до преміум-сегменту. Для декого це спрощує процес купівлі, але опція виглядає обмеженою.
Ринок Android вирізняється конкуренцією: Google, Samsung, OnePlus та інші виробники борються за ціну, продуктивність та інновації. Це вигідно користувачам, створює динаміку і різноманітність.
У різний час блогери робили огляд моделей LG, HTC, Google і HUAWEI - кожна привносила унікальний підхід. Порівняно з цим щорічні релізи iPhone здаються більш передбачуваними.
Android пропонує класичну панель застосунків і мінімалізм на головному екрані: тільки часто використовувані додатки, решта - у шухляді, яка доступна свайпом. Це зберігає екран чистим і зручним.
iOS, хоч і обзавівся App Library, за замовчуванням розміщує нові додатки на робочому столі. Це створює необхідність ручного сортування, а класичне сортування не завжди влаштовує користувача.
Android пропонує підтримку сторонніх лаунчерів, які можуть повністю змінити інтерфейс і функціональність - немов отримати новий телефон. Які існують лаунчери:
Після довгих років роботи з Android звички закріплюються: налаштування, жести, дії стають інтуїтивними. Під час роботи з iPhone доводиться адаптуватися - шукати кнопку "назад" у додатках, що порушує хід думок. Навіть така дрібниця, як універсальний жест "назад" на Android, істотно впливає на зручність.
Невеликі, але значущі переваги:
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