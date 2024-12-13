5 корисних функцій Android, які викличуть заздрість у власників iPhone

Android продовжує дивувати користувачів своєю гнучкістю і функціями, які роблять використання смартфона більш зручним і персоналізованим. У той час як iPhone пропонує обмежені можливості для налаштування, Android дає набагато більше свободи в управлінні пристроєм.

Про 5 унікальних функцій Android, від яких власники iPhone будуть шоковані, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на технологічний веб-сайт MakeUseOf .

Коло для пошуку

Однією з найкращих функцій, доданих Google у флагманські телефони Android за останній рік, є "Коло для пошуку". Вона дає змогу шукати будь-що на екрані, просто обвівши предмет колом. Наприклад, переглядаючи соціальні мережі та побачивши вподобану сумку, можна обвести її колом, щоб побачити відповідні результати з посиланнями на покупки. Це також зручно для ідентифікації об'єктів, як-от рослини чи книжки.

Можливість шукати будь-що на екрані, не виходячи з додатка, неймовірно зручна, і це функція, якої, як і раніше, не вистачає в iPhone від Apple.

Хоча можна відтворити це, зробивши скриншот і використовуючи Google Lens у додатку Google, вбудованої функції від Apple, що пропонує той самий досвід, немає.

Коло для пошуку (фото: MakeUseOf)

Панель тонкого налаштування гучності

Одна з корисних особливостей на Android, це панель управління гучністю. На iPhone натискання кнопок гучності за замовчуванням дає змогу регулювати тільки гучність мультимедіа або дзвінка, але тільки якщо її ввімкнено в налаштуваннях.

Android, однак, пропонує набагато більш розширену панель управління гучністю. Ви можете налаштувати все, від гучності будильника до гучності виклику та сповіщень, все з одного інтерфейсу.

Панель тонкого налаштування гучності (фото: MakeUseOf)

Гостьові та багатокористувацькі профілі

Ще однією визначною функцією Android є можливість створення гостьових і багатокористувацьких профілів, чого досі бракує iPhone. Хоча смартфон від Apple акцентує увагу на конфіденційності, трапляються випадки, коли потрібно поділитися пристроєм із другом чи членом родини.

Android спрощує це, дозволяючи перемикатися на гостьовий профіль або створювати окремий обліковий запис користувача. Це зберігає ваші особисті дані, додатки та налаштування в секреті, дозволяючи іншим використовувати телефон.

Це особливо корисно для сімей або робочих умов, де один пристрій може обслуговувати кілька користувачів. З окремими профілями кожен користувач отримує свій персоналізований простір із застосунками, шпалерами та налаштуваннями.

Гостьові та багатокористувацькі профілі (фото: MakeUseOf)

Можливість зміни лаунчера

Android асоціюється з можливістю налаштування, і це очевидно. Не подобається стандартний лаунчер на вашому смартфоні Samsung? Ви можете завантажити сотні лаунчерів з Google Play Store, щоб повністю змінити зовнішній вигляд головного екрана, від макетів та іконок до анімацій і жестів.

На відміну від Android, iOS не дозволяє замінювати стандартний лаунчер або змінювати загальний інтерфейс, що залишає користувачів прив'язаними до дизайнерської мови Apple. Хоча Apple додала багато опцій налаштування в останні версії iOS, це, як і раніше, одна з функцій, у якій компанія не наздогнала Android.

Можливість зміни лаунчера (фото: MakeUseOf)

Зручні жести

Ще одна річ, у якій Android перевершує iPhone, - це жести. Проведення вниз по головному екрану на більшості пристроїв Android відкриває панель повідомлень, що дуже зручно, особливо на великих телефонах.

На iPhone, навіть таких великих, як iPhone 16 Pro Max, такої функції немає. Натомість жест вниз відкриває рядок пошуку, що змушує незручно тягнутися до верхньої частини екрана, щоб перевірити сповіщення. Також, незважаючи на наявність режиму для однієї руки, процес залишається менш інтуїтивно зрозумілим.

Крім того, Android пропонує зручний жест "назад", дозволяючи провести з будь-якого краю екрана, що робить його простим і послідовним. На iPhone цей жест може бути заплутаним, оскільки він працює по-різному залежно від додатка.

В кінцевому підсумку Android залишається вибором тих, хто хоче пристрій, який працює за їхніми правилами. Чи то корисність жестів, чи то універсальна панель управління гучністю, Android продовжує перевершувати iPhone у ключових сферах, навіть незважаючи на те, що Apple стабільно покращує iOS.

Жести (фото: MakeUseOf)