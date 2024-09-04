5 недорогих телефонів на Android, які ненабагато гірші за iPhone

Оскільки ціни на смартфони продовжують зростати, багато споживачів шукають бюджетних альтернатив, які пропонують преміальний досвід без високої ціни. У той час як iPhone залишається символом статусу та передових технологій, кілька телефонів Android на ринку пропонують аналогічні функції та продуктивність за меншу вартість.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про 5 недорогих телефонів Android, які можуть скласти конкуренцію флагманському пристрою Apple.

Google Pixel 6a

Ціна: від 10 000 гривень

Google Pixel 6a пропонує оптимізований досвід Android із регулярними оновленнями безпосередньо від Google, забезпечуючи останні функції та патчі безпеки.

Маючи ціну значно нижчу за останні моделі iPhone, Pixel 6a оснащений спеціально розробленим чіпом Tensor від Google, який пропонує відмінну продуктивність, особливо в таких завданнях на основі штучного інтелекту, як розпізнавання мови та фотографія.

12,2-мегапіксельна задня камера з подвійним пікселем телефону може не відповідати професійній камері iPhone, але вона забезпечує чудові фотографії з яскравими кольорами та вражаючою продуктивністю при слабкому освітленні завдяки обчислювальній фотографії від Google.

Ключові особливості:

Дисплей OLED 6,1 дюйма

Процесор Google Tensor

12,2-мегапіксельна задня камера

Регулярні оновлення програмного забезпечення

Google Pixel 6a (фото: PhoneArena)

Samsung Galaxy A53 5G

Ціна: 14 999 гривень

Samsung Galaxy A53 5G є ще одним сильним претендентом на ринку середнього цінового діапазону, пропонуючи плавний користувальницький досвід з його Super AMOLED дисплеєм, який конкурує з дисплеєм Retina iPhone з точки зору точності кольору та яскравості.

Телефон підтримує підключення 5G, забезпечуючи швидку швидкість інтернету, та оснащений універсальною системою з чотирма камерами, яка включає основний датчик 64 Мп. Завдяки тривалому часу автономної роботи, пам'яті, що розширюється, і солідній якості складання Galaxy A53 5G забезпечує відмінне співвідношення ціни і якості.

Ключові особливості:

6,5-дюймовий Super AMOLED дисплей

Процесор Exynos 1280

Система з чотирма камерами 64 Мп

Підключення 5G

Samsung Galaxy A53 5G (фото: Digital Trends)

OnePlus Nord 2T

Ціна: від 10 000 гривень

OnePlus Nord 2T пропонує продуктивність рівня флагмана за доступною ціною. Оснащений чіпсетом MediaTek Dimensity 1300, цей телефон забезпечує швидку та плавну роботу, особливо для ігор та багатозадачності.

Nord 2T оснащений основною камерою 50 Мп з оптичною стабілізацією зображення, забезпечуючи чіткі та детальні фотографії навіть у складних умовах.

Його OxygenOS є чистим, майже стандартним досвідом Android із корисними налаштуваннями, що робить його популярним вибором серед ентузіастів.

Ключові особливості:

6,43-дюймовий Fluid AMOLED дисплей

Процесор MediaTek Dimensity 1300

Основна камера 50 Мп з OIS

Швидка зарядка 65 Вт

OnePlus Nord 2T (фото: Smartprix)

Motorola Moto G Stylus 5G (2023)

Ціна: від 11 999 гривень

Для тих, хто цінує зручність стілусу, Motorola Moto G Stylus 5G пропонує цю функцію за доступною ціною. Пристрій оснащений процесором Snapdragon 480+, що забезпечує гідну продуктивність для повсякденних завдань, та великим 6,8-дюймовим дисплеєм, який ідеально підходить для малювання або запису нотаток.

Moto G Stylus 5G також включає 48-мегапіксельну камеру, яка знімає чіткі та яскраві фотографії. Завдяки доступній ціні, підтримці 5G та вбудованому стілусу, це сильна альтернатива більш дорогим пристроям.

Ключові особливості:

Дисплей Max Vision 6,8 дюйми

Процесор Snapdragon 480+

Основна камера 48 Мп

Вбудований стілус

Motorola Moto G Stylus 5G (2023) (фото: CNET)

Xiaomi Redmi Note 11 Pro

Ціна: від 6 999 гривень

Xiaomi продовжує створювати хвилі на ринку бюджетних смартфонів, і Redmi Note 11 Pro є свідченням його здатності пропонувати високоякісні телефони за низькими цінами.

Пристрій оснащений основною камерою на 108 Мп, що є рідкістю в цьому ціновому діапазоні, пропонуючи приголомшливу деталізацію та яскраві кольори. 6,67-дюймовий AMOLED-дисплей є ще однією родзинкою, забезпечуючи чіткі та яскраві візуальні ефекти, які суперничають із дорожчими телефонами.

Завдяки великій батареї та швидкій зарядці 67 Вт Redmi Note 11 Pro гарантує, що ви зможете залишатися на зв'язку протягом усього дня, не турбуючись про час автономної роботи.

Ключові особливості:

6,67-дюймовий AMOLED дисплей

Процесор Snapdragon 695

Основна камера 108 Мп

Швидка зарядка 67 Вт

Xiaomi Redmi Note 11 Pro (фото: Mashable)