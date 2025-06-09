iPhone не нужен? Названы 4 причины, почему Android остается выбором миллионов

Переходить ли с Android на iPhone - вопрос, который волнует многих пользователей. Несмотря на популярность продукции Apple, миллионы продолжают отдавать предпочтение Android.
Про 4 ключевых причины, почему эта платформа сохраняет свою популярность, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-издание Android Authority, представляющее мир Android и технологий.
Android работает на устройствах десятков брендов, предоставляя огромный выбор среди различных характеристик, цен и особенностей. От игровых монстров и складных флагманов до недорогих мощных моделей и камерофонов - разнообразие впечатляет.
iOS работает только на iPhone, выпускаемых ежегодно в ограниченном модельном ряду с выдержанной философией дизайна. Исключение - бюджетная модель 16e, однако в целом выбор относится к премиум-сегменту. Для некоторых это упрощает процесс покупки, но опция выглядит ограниченной.
Рынок Android отличается конкуренцией: Google, Samsung, OnePlus и другие производители борются за цену, производительность и инновации. Это выгодно пользователям, создает динамику и разнообразие.
В разное время блогеры делали обзор моделей LG, HTC, Google и HUAWEI - каждая привносила уникальный подход. В сравнении с этим ежегодные релизы iPhone кажутся более предсказуемыми.
Android предлагает классичесую панель приложений и минимализм на главном экране: только часто используемые приложения, остальное - в ящике, который доступен свайпом. Это сохраняет экран чистым и удобным.
iOS, хоть и обзавелся App Library, по умолчанию размещает новые приложения на рабочем столе. Это создает необходимость ручного сортирования, а классическая сортировка не всегда устраивает пользователя.
Android предлагает поддержку сторонних лаунчеров, которые могут полностью изменить интерфейс и функциональность - словно получить новый телефон. Какие существуют лаунчеры:
После долгих лет работы с Android привычки закрепляются: настройки, жесты, действия становятся интуитивными. При работе с iPhone приходится адаптироваться - искать кнопку "назад" в приложениях, что нарушает ход мыслей. Даже такая мелочь, как универсальный жест "назад" на Android, существенно влияет на удобство.
Небольшие, но значимые преимущества:
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