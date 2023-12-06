iPhone попередніх поколінь з оновленням iOS 17.2 отримають підтримку бездротової зарядки

Apple не стала затягувати з підтримкою технології Qi2 і вже впровадила її у смартфонах лінійки iPhone 15. Крім того, у документації до попередньої версії iOS 17.2 RC повідомляється, що з цим оновленням буде додано "підтримку зарядних пристроїв Qi2 для всіх моделей iPhone 13 та iPhone 14".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт про компьютерну техніку та гаджети The Verge .

Це означає, що iPhone попередніх поколінь тепер сумісні з бездротовою зарядкою потужністю до 15 Вт від пристроїв з технологією Qi2.

Однак, точні значення потужності не вказані в документації iOS. Більш детально про цей параметр можна буде стверджувати з виходом iOS 17.2 для широкої аудиторії - ймовірно, це відбудеться найближчими днями.

Важливо відзначити, що нові продукти Anker MagGo підтримують бездротову зарядку потужністю 15 Вт, на відміну від попередніх Qi пристроїв, які обмежували зарядку iPhone 7,5 Вт.

Раніше, на iPhone 13 і 14, потужність 15 Вт була доступна тільки з використанням зарядних пристроїв з сертифікацією MagSafe, тоді як інші забезпечували лише 7,5 Вт. Qi2 тепер забезпечує 15 Вт на сумісних пристроях всіх виробників, яким тепер не доведеться платити Apple за маркування MagSafe.

Стандарт Qi2 був представлений на виставці CES 2023 року та відрізняється підтримкою швидкого бездротового заряджання MagSafe, включаючи пристрої Android, завдяки технології Magnetic Power Profile, що забезпечує сумісність телефонів та зарядних пристроїв.

Організація WPC (Wireless Power Consortium), відповідальна за стандарт, додала, що майбутні версії також підтримуватимуть вищі рівні потужності. Зарядні пристрої з технологією Qi2 надійдуть у продаж найближчим часом.