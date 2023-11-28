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Через новий баг в iOS 17 екран iPhone повністю зависає. Як виправити проблему

Вівторок 28 листопада 2023 14:26
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Через новий баг в iOS 17 екран iPhone повністю зависає. Як виправити проблему В iOS 17 з'явився новий баг, пов'язаний з зависанням екрана (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Користувачі Мережі звернули увагу на дивний баг, який змушує екран iPhone з iOS 17.1.1 повністю зависати - і всі кнопки також.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт новин про мобільні технології та ігрові індустрії Wccftech.

Баг виявляється при виконанні наступної дії в розділі "Бібліотека додатків": при відкритті пошуку та проведенні пальцем вліво або вправо з утриманим пробілом. Після цього, якщо повторно натиснути на рядок пошуку, екран і всі кнопки на смартфоні перестають реагувати.

За інформацією WccfTech, дана проблема є поширеною і виникає на різних моделях iPhone, включаючи iPhone 13, iPhone 14 Pro Max і нові iPhone 15.

Що робити, якщо iPhone на iOS 17 завис

Цей конкретний набір дій є досить унікальним, але його можна випадково активувати в процесі звичайного використання iPhone. Якщо ви зіткнулися з цією проблемою, ви можете відновити працездатність пристрою, виконавши примусове перезавантаження. Для цього:

  • Швидко натисніть кнопку гучності
  • Швидко натисніть кнопку зменшення гучності
  • Утримуйте кнопку живлення, поки дисплей не згасне, і на екрані не з'явиться логотип Apple

Можливо, цю проблему буде вирішено в одному з майбутніх оновлень iOS. Однак, на даний момент рекомендується бути більш уважними при використанні "Бібліотеки додатків".

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