Через новий баг в iOS 17 екран iPhone повністю зависає. Як виправити проблему

Баг виявляється при виконанні наступної дії в розділі "Бібліотека додатків": при відкритті пошуку та проведенні пальцем вліво або вправо з утриманим пробілом. Після цього, якщо повторно натиснути на рядок пошуку, екран і всі кнопки на смартфоні перестають реагувати.

За інформацією WccfTech, дана проблема є поширеною і виникає на різних моделях iPhone, включаючи iPhone 13, iPhone 14 Pro Max і нові iPhone 15.

Цей конкретний набір дій є досить унікальним, але його можна випадково активувати в процесі звичайного використання iPhone. Якщо ви зіткнулися з цією проблемою, ви можете відновити працездатність пристрою, виконавши примусове перезавантаження. Для цього:

Можливо, цю проблему буде вирішено в одному з майбутніх оновлень iOS. Однак, на даний момент рекомендується бути більш уважними при використанні "Бібліотеки додатків".

Here's a video. iPhone 13 mini, iOS 17.1.1.



I've seen other people on X replicate this bug on iPhone 14 & iPhone 15 too. pic.twitter.com/TyyZngUECK