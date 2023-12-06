iPhone предыдущих поколений с обновлением iOS 17.2 получат поддержку беспроводной зарядки

Apple не стала затягивать с поддержкой технологии Qi2 и уже внедрила ее в смартфонах линейки iPhone 15. Кроме того, в документации к предыдущей версии iOS 17.2 RC сообщается, что с этим обновлением будет добавлена "поддержка зарядных устройств Qi2 для всех моделей iPhone 13 и iPhone 14".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт о компьютерной технике и гаджетах The Verge .

Это означает, что iPhone предыдущих поколений теперь совместимы с беспроводной зарядкой мощностью до 15 Вт от устройств с технологией Qi2.

Однако, точные значения мощности не указаны в документации iOS. Более подробно об этом параметре можно будет утверждать с выходом iOS 17.2 для широкой аудитории - вероятно, это произойдет в ближайшие дни.

Важно отметить, что новые продукты Anker MagGo поддерживают беспроводную зарядку мощностью 15 Вт, в отличие от предыдущих устройств Qi, которые ограничивали зарядку iPhone 7,5 Вт.

Ранее, на iPhone 13 и 14, мощность 15 Вт была доступна только с использованием зарядных устройств с сертификацией MagSafe, тогда как другие снабжали только 7,5 Вт. Qi2 теперь обеспечивает 15 Вт на совместимых устройствах всех производителей, которым теперь не придется платить Apple за маркировку MagSafe.

Стандарт Qi2 был представлен на выставке CES 2023 года и отличается поддержкой быстрой беспроводной зарядки MagSafe, включая устройства Android, благодаря технологии Magnetic Power Profile, обеспечивающей совместимость телефонов и зарядных устройств.

Организация WPC (Wireless Power Consortium), ответственная за стандарт, добавила, что будущие версии также будут поддерживать более высокие уровни мощности. Зарядные устройства с технологией Qi2 поступят в продажу в ближайшее время.