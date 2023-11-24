У наступних поколіннях iPhone і Mac з'явиться "антишпигунський" дисплей: чому це важливо

В американське патентне бюро було подано дві цікаві заявки від Apple, які описують технологію маскування зображення на екранах iPhone та комп'ютерів Mac. У цьому контексті йдеться не лише про використання спеціального захисного покриття, але також про програмне обмеження видимості зображення для сторонніх осіб.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт MacRumors , який публікує новини, чутки та звіти, пов'язані з компанією Apple.

Перший документ, позначений як "Плівки конфіденційності для вигнутих дисплеїв", розкриває інформацію про спеціальний тип покриття, що обмежує кут огляду екрана через перенаправлення світла підсвічування.

Цей метод забезпечує повний огляд зображення лише для користувача смартфона, при цьому для сторонніх спостерігачів воно виглядатиме надто темним або розмитим.

Другий патент під назвою «Дисплеї з регульованими кутами огляду» описує технологію, що дозволяє власнику пристрою самостійно регулювати кут розповсюдження світла.

В одному з варіантів передбачені стулки, аналогічні жалюзі, що направляють світло прямо. Інша технологія передбачає зміну властивостей рідкокристалічного елемента для можливості відключення певного кольору пікселя.

Журналісти The Wall Street Journal зазначили, що інтеграція таких технологій у смартфони може частково вирішити проблему їхньої крадіжки. За даними видання, зловмисники часто намагаються підглянути пароль розблокування екрану для того, щоб викрасти пристрій та отримати доступ до особистої інформації та фінансів його власника.