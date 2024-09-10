iPhone 16 Pro та iPhone 15 Pro: основні відмінності, про які варто знати

З виходом iPhone 16 Pro багато користувачів запитують, чим він відрізняється від свого попередника, iPhone 15 Pro. Обидва пристрої відносяться до преміальної лінійки смартфонів Apple, але кожна модель привносить нові функції та покращення.

Про порівняння ключових особливостей, які можуть вплинути на ваш вибір між двома флагманами, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на обліковий запис Apple Hub у X (Twitter).

Корпус iPhone 16 Pro виконаний із міцних матеріалів і доступний у кількох колірних варіантах: чорному, білому, натуральному та пустельному титані. Об'єм вбудованої пам'яті варіюється від 128 ГБ до 1 ТБ. Початкова ціна iPhone 16 Pro складає 999 доларів.

Корпус iPhone 15 Pro доступний у чорному, білому, синьому та натуральному титановому кольорах. Об'єм вбудованої пам'яті варіюється від 128 ГБ до 1 ТБ. Початкова ціна пристрою складає 999 доларів.

iPhone 16 Pro оснащений ємним акумулятором, що забезпечує до 27 годин відтворення відео. Для швидкого заряджання підтримується технологія MagSafe потужністю 25 Вт. iPhone 16 Pro підтримує найновіший стандарт Wi-Fi 7, що забезпечує високу швидкість передачі даних.

iPhone 15 Pro обладнаний акумулятором, що забезпечує до 23 годин відтворення відео, та підтримує Wi-Fi 6E. Заряджання здійснюється за допомогою технології MagSafe потужністю 15 Вт.

Додаткові функції камери включають режим макрозйомки з роздільною здатністю 48 Мп, запис відео 4K з підтримкою Dolby Vision і частотою кадрів до 120 кадрів на секунду, а також режим "Камера Control" для більш тонкого налаштування параметрів зйомки.

Ультраширококутна камера з роздільною здатністю 12 Мп та діафрагмою f/2.2 розширює можливості зйомки, а 12-мегапіксельний телеоб'єктив із 5-кратним оптичним зумом дозволяє наблизити об'єкти без втрати якості.

Камера iPhone 16 Pro отримала значні покращення. Основний модуль має роздільну здатність 48 Мп і технологію Fusion, що дозволяє створювати детальні та яскраві знімки навіть в умовах низького освітлення.

Камера пристрою включає основний 48-мегапіксельний модуль з діафрагмою f/1.78, 12-мегапіксельну ультраширококутну камеру з діафрагмою f/2.2 і 12-мегапіксельний телеоб'єктив з діафрагмою f/2.8 і 3-кратним оптичним зумом.

iPhone 16 Pro є потужним смартфоном з 6,3-дюймовим дисплеєм, що має роздільну здатність 2622 x 1206 пікселів. Серцем пристрою є найновіший процесор A18 Pro, що забезпечує високу продуктивність та плавну роботу всіх додатків.

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