iPhone 16 Pro и iPhone 15 Pro: основные отличия, о которых стоит знать

С выходом iPhone 16 Pro многие пользователи задаются вопросом, чем он отличается от своего предшественника, iPhone 15 Pro. Оба устройства относятся к премиальной линейке смартфонов Apple, но каждая модель привносит новые функции и улучшения.

Про сравнение ключевых особенностей, которые могут повлиять на ваш выбор между двумя флагманами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на аккаунт Apple Hub в X (Twitter).

Корпус iPhone 16 Pro выполнен из прочных материалов и доступен в нескольких цветовых вариантах: черном, белом, натуральном и пустынном титане. Объем встроенной памяти варьируется от 128 ГБ до 1 ТБ. Начальная цена iPhone 16 Pro составляет 999 долларов.

Корпус iPhone 15 Pro доступен в черном, белом, синем и натуральном титановом цветах. Объем встроенной памяти варьируется от 128 ГБ до 1 ТБ. Начальная цена устройства составляет 999 долларов.

iPhone 15 Pro оборудован аккумулятором, обеспечивающим до 23 часов воспроизведения видео, и поддерживает Wi-Fi 6E. Зарядка осуществляется с помощью технологии MagSafe мощностью 15 Вт.

Дополнительные функции камеры включают режим макросъемки с разрешением 48 Мп, запись видео 4K с поддержкой Dolby Vision и частотой кадров до 120 кадров в секунду, а также режим "Камера Control" для более тонкой настройки параметров съемки.

Ультраширокоугольная камера с разрешением 12 Мп и диафрагмой f/2.2 расширяет возможности съемки, а 12-мегапиксельный телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом позволяет приблизить объекты без потери качества.

Камера iPhone 16 Pro получила значительные улучшения. Основной модуль имеет разрешение 48 Мп и технологию Fusion, что позволяет создавать детальные и яркие снимки даже в условиях низкой освещенности.

Камера устройства включает в себя основной 48-мегапиксельный модуль с диафрагмой f/1.78, 12-мегапиксельную ультраширокоугольную камеру с диафрагмой f/2.2 и 12-мегапиксельный телеобъектив с диафрагмой f/2.8 и 3-кратным оптическим зумом.

iPhone 16 Pro представляет собой мощный смартфон с 6,3-дюймовым дисплеем, обладающим разрешением 2622 x 1206 пикселей. Сердцем устройства является новейший процессор A18 Pro, обеспечивающий высокую производительность и плавную работу всех приложений.

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