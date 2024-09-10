iPhone 16 Pro и iPhone 15 Pro: основные отличия, о которых стоит знать
С выходом iPhone 16 Pro многие пользователи задаются вопросом, чем он отличается от своего предшественника, iPhone 15 Pro. Оба устройства относятся к премиальной линейке смартфонов Apple, но каждая модель привносит новые функции и улучшения.
Про сравнение ключевых особенностей, которые могут повлиять на ваш выбор между двумя флагманами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на аккаунт Apple Hub в X (Twitter).
Продуктивность
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro оснащен 6.1-дюймовым дисплеем с разрешением 2556 x 1179 пикселей и мощным процессором A17 Pro.
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Pro представляет собой мощный смартфон с 6,3-дюймовым дисплеем, обладающим разрешением 2622 x 1206 пикселей. Сердцем устройства является новейший процессор A18 Pro, обеспечивающий высокую производительность и плавную работу всех приложений.
Размер iPhone 15 Pro и iPhone 16 Pro (фото: Threads/appletechig)
Камера
iPhone 15 Pro
Камера устройства включает в себя основной 48-мегапиксельный модуль с диафрагмой f/1.78, 12-мегапиксельную ультраширокоугольную камеру с диафрагмой f/2.2 и 12-мегапиксельный телеобъектив с диафрагмой f/2.8 и 3-кратным оптическим зумом.
Дополнительные функции включают поддержку технологии Apple Intelligence и макросъемку.
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iPhone 16 Pro
Камера iPhone 16 Pro получила значительные улучшения. Основной модуль имеет разрешение 48 Мп и технологию Fusion, что позволяет создавать детальные и яркие снимки даже в условиях низкой освещенности.
Ультраширокоугольная камера с разрешением 12 Мп и диафрагмой f/2.2 расширяет возможности съемки, а 12-мегапиксельный телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом позволяет приблизить объекты без потери качества.
Дополнительные функции камеры включают режим макросъемки с разрешением 48 Мп, запись видео 4K с поддержкой Dolby Vision и частотой кадров до 120 кадров в секунду, а также режим "Камера Control" для более тонкой настройки параметров съемки.
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Аккумулятор
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro оборудован аккумулятором, обеспечивающим до 23 часов воспроизведения видео, и поддерживает Wi-Fi 6E. Зарядка осуществляется с помощью технологии MagSafe мощностью 15 Вт.
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Pro оснащен емким аккумулятором, обеспечивающим до 27 часов воспроизведения видео. Для быстрой зарядки поддерживается технология MagSafe мощностью 25 Вт. iPhone 16 Pro поддерживает новейший стандарт Wi-Fi 7, обеспечивающий высокую скорость передачи данных.
Другие особенности
iPhone 15 Pro
Корпус iPhone 15 Pro доступен в черном, белом, синем и натуральном титановом цветах. Объем встроенной памяти варьируется от 128 ГБ до 1 ТБ. Начальная цена устройства составляет 999 долларов.
Варианты цветов iPhone 15 Pro (фото: MacRumors)
iPhone 16 Pro
Корпус iPhone 16 Pro выполнен из прочных материалов и доступен в нескольких цветовых вариантах: черном, белом, натуральном и пустынном титане. Объем встроенной памяти варьируется от 128 ГБ до 1 ТБ. Начальная цена iPhone 16 Pro составляет 999 долларов.
Варианты цветов iPhone 15 Pro (фото: Apple)
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