UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві викрили нову шахрайську схему: як не втрапити на "гачок" аферистів

У Києві виявили офіс шахраїв (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

У Києві викрили офіс, де наймали людей для робити в шахрайських схемах. Співробітники повинні були видурювати гроші в українців за допомогою онлайн-бірж криптовалюти.

Про це йдеться в матеріалі на сайті "СтопКор".

У чому суть схеми аферистів

Зловмисники створюють вебсайти схожі на відомі онлайн-біржі. Після цього потрібно подзвонити до так званих "клієнтів" і запропонувати вкласти гроші в криптовалюту чи акції.

Зазвичай цими "клієнтами" стають випадкові люди, чиї мобільні номери є в базах даних.

Якщо жертва потрапила на гачок, за інструкцією працівника "кол-центру" вона заходить на сайт аферистів і вводить усі дані своєї банківської карти. Після цього кошти просто списують з карти, і відтепер ними володіють шахраї.

Працівниці шахрайської схеми, які набирали співробітників

На цьому схема може завершитися. Проте може трапитися й так, що "клієнт" справді отримає прибуток. Це роблять для того, щоб стимулювати людей вкладати ще більше коштів.

Коли ж "клієнт" наступного разу сплатить значно більшу суму, "кол-центр" припиняє виходити на зв'язок.

Працівники "кол-центрів", до речі, отримують непогані бонуси за ошуканих українців. Якщо жертва сплачує 150 доларів, працівник отримує 50, якщо 250 доларів - працівник отримує 70$.

Найкращі співробітники можуть "дослужитися" навіть до iPhone 14.

Таблиця "бонусів" залежно від суми ошуканства "клієнта"

Тож будьте обачними з пропозиціями від незнайомих людей онлайн і за жодних обставин не вводьте особисті дані на сумнівних сайтах.

Раніше ми розповідали про нову схему аферистів з видурювання грошей.

Читайте також, як захистити свої особисті дані онлайн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київмошенническая схемакриптоіндустрія