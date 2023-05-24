Viber попереджає: шахраї атакують! Як захистити свої особисті дані

З початком повномасштабного вторгнення до арсеналу шахраїв додалася ще одна схема: крім звичних прийомів, вони, зокрема, наживаються на фейкових благодійних та волонтерських зборах.

Останнім часом в Україні знову активізувалися шахраї. Переважно вони намагаються виманювати наші гроші або персональні дані за допомогою підозрілих повідомлень та дзвінків у соціальних мережах та месенджерах - чи не найчастіше у Viber, Facebook чи WhatsApp.

Як не потрапити на гачок шахраїв, якою інформацією ніколи не можна ділитись та як розпізнати злочинця, розповіли у пресслужбі Rakuten Viber.

Як вберегтися від шахраїв у Viber

Якщо ви отримали посилання у чаті на невідомий сайт від незнайомого адресата чи з підозрілим текстом повідомлення - не переходьте за ним. Наприклад, якщо у груповому чаті вам надійшло повідомлення з посиланням на перерахування коштів за новою програмою допомоги, варто перевірити цю інформацію на сторонніх джерелах (новинні сайти, портали державних органів тощо).

Офіційні волонтерські ініціативи будуть завжди оголошені на сторінках установ у мережі, а про окремі збори навіть писали в новинах. Посилання ж від шахраїв можуть перевести вас одразу на форму переказу коштів.

Якщо ви перевірили інформацію і такий збір, фонд чи програма дійсно існують - повторно уважно перегляньте усі деталі в повідомленні та на сайті, куди веде посилання. Похибка в написанні назви вже може свідчити про те, що перед вами шахрайська пастка.

Довіряйте інформації лише з перевірених джерел чи від знайомих адресатів. У випадку, якщо ви отримали повідомлення від невідомої вам організації, перевірте її профіль. Шахраї нерідко представляються компаніями, аби виманити платіжні дані в адресата. Щоб додати правдоподібності своїй схемі, зловмисники ставлять на фото акаунту логотип організації, а замість ім'я - її назву.

Зверніть увагу на позначку профілю - організації, офіційно зареєстровані у Viber, мають "блакитну пташку" біля назви та містять активне посилання на сайт в описі.

Перевірте інформацію про організацію в інтернеті. Кожна чинна компанія або фонд, найімовірніше, матиме сайт, який з'явиться на першій же сторінці результатів пошуку. Також на порталах зазвичай вказані посилання на соціальні мережі та месенджери компаній, тож легко перевірити, хто саме вам пише - фейк чи офіційний представник.

Якщо ви прагнете безпечно переказати гроші на допомогу, краще користуватись реквізитами на офіційних сайтах або ж долучитися до зборів від людей, яких ви знаєте особисто. Не перераховуйте кошти за посиланням від невідомих контактів.

Ніколи не діліться персональною інформацією в чатах та телефоном. У жодному випадку не передавайте свої платіжні дані, номери документів, будь-яку конфіденційну інформацію третім особам - так ви убезпечите себе та свої гроші від шахраїв.

Якою інформацією ніколи не можна ділитись

Контактні дані

Не вказуйте номер телефону, домашню адресу чи адресу прописки, електронну пошту на підозрілих сайтах та не передавайте цю інформацію невідомим контактам без необхідності.

Платіжні дані

Ніколи не вводьте дані ваших карток (номер картки та рахунку, термін дії картки, CVV-код, пароль від банківського застосунку та PIN) на підозрілих сайтах та не передавайте їх третім особам.

Дані документів

Не повідомляйте номер паспорта, ІПН та будь-які дані з документів, про які вас може запитати невідомий контакт.

Локація

Ніколи не діліться своєю геолокацією з незнайомцями, які можуть запитати це у чаті. Також варто прискіпливо ставитись до питань про те, де ви будете за годину, завтра тощо.

Паролі та кодові слова

Нікому та ніколи не передавайте ці дані (зокрема, відповіді, які ви зазначаєте при реєстрації рахунку в банку - дівоче прізвище, ім'я домашньої тварини тощо).