"Позич грошей": українцям розповіли про нову небезпечну схему шахраїв
Шахраї в Україні шукають нові способи обманювати людей та виманювати у них гроші.
Про нову схему аферистів розповіли на сторінці Національного банку України у Facebook.
Як працює схема "розводу"
Аферисти зламують акаунти в соціальних мережах та месенджерах і від імені власника акаунту розсилають підписникам повідомлення: "Привіт! Позич, будь ласка, гроші до завтра, дуже потрібно". У жодному разі не надсилайте гроші, отримавши такі послання!
Як шахраї отримують доступ до чужих соцмереж?
Щоб зламати чужі акаунти, аферисти розповсюджують фішингові посилання, наприклад, як пропозицію взяти участь у голосуванні, конкурсі, роботі в інтернеті тощо.
Перейшовши за посиланням, люди вводять логіни та паролі від своїх облікових записів у соціальних мережах/месенджерах, які автоматично стають відомими шахраям.
Також, щоб виманити паролі до облікового запису в Instagram, шахраї посилають фейкове повідомлення начебто про верифікацію облікового запису.
Як запобігти зламу сторінок у соцмережах?
- Створювати складні та унікальні паролі для кожного облікового запису.
- Налаштовувати двофакторну автентифікацію скрізь, де це можливо.
- Двофакторна аутентифікація – це коли для входу в обліковий запис, крім логіна та пароля, потрібно ввести код підтвердження, що надходить на смартфон, електронну пошту або у відповідну програму. Шукайте таку функцію в налаштуваннях облікового запису.
- Не переходити за сумнівними посиланнями;
- Тримати в секреті свої логіни та паролі;
- Не вводити свої логіни та паролі від акаунтів на незнайомих та підозрілих сайтах.
- Перш ніж ввести логін та пароль – перевірте адресу необхідного ресурсу, адже будь-які відмінності можуть свідчити про те, що це фішинговий ресурс.
Якщо від друга надійшло повідомлення з проханням позичити гроші
- Запитайте друга, що можете знати тільки він і ви. Таке питання відразу викриє шахрая.
- Передзвоніть другові за номером, який ви точно знаєте, а не на вказаний в обліковому записі сторінки в соціальних мережах/месенджері.
- Якщо шахрай зламав сторінку, міг змінити номер телефону у профілі жертви.
До речі, раніше ми розповідали про те, що в Україні вигадали нову шахрайську схему зі смс-повідомленнями.
А також ми писали, що українська ведуча стала жертвою шахраїв, які збирали гроші для її чоловіка на фронті.