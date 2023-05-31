"Позич грошей": українцям розповіли про нову небезпечну схему шахраїв

Шахраї в Україні шукають нові способи обманювати людей та виманювати у них гроші.

Про нову схему аферистів розповіли на сторінці Національного банку України у Facebook.

Як працює схема "розводу"

Аферисти зламують акаунти в соціальних мережах та месенджерах і від імені власника акаунту розсилають підписникам повідомлення: "Привіт! Позич, будь ласка, гроші до завтра, дуже потрібно". У жодному разі не надсилайте гроші, отримавши такі послання!

Як шахраї отримують доступ до чужих соцмереж?

Щоб зламати чужі акаунти, аферисти розповсюджують фішингові посилання, наприклад, як пропозицію взяти участь у голосуванні, конкурсі, роботі в інтернеті тощо.

Перейшовши за посиланням, люди вводять логіни та паролі від своїх облікових записів у соціальних мережах/месенджерах, які автоматично стають відомими шахраям.

Також, щоб виманити паролі до облікового запису в Instagram, шахраї посилають фейкове повідомлення начебто про верифікацію облікового запису.

Як запобігти зламу сторінок у соцмережах?

Створювати складні та унікальні паролі для кожного облікового запису.

Налаштовувати двофакторну автентифікацію скрізь, де це можливо.

Двофакторна аутентифікація – це коли для входу в обліковий запис, крім логіна та пароля, потрібно ввести код підтвердження, що надходить на смартфон, електронну пошту або у відповідну програму. Шукайте таку функцію в налаштуваннях облікового запису.

Не переходити за сумнівними посиланнями;

Тримати в секреті свої логіни та паролі;

Не вводити свої логіни та паролі від акаунтів на незнайомих та підозрілих сайтах.

Перш ніж ввести логін та пароль – перевірте адресу необхідного ресурсу, адже будь-які відмінності можуть свідчити про те, що це фішинговий ресурс.

Якщо від друга надійшло повідомлення з проханням позичити гроші