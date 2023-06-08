В Киеве раскрыли новую мошенническую схему: как не попасть на "крючок" аферистов

В чем суть схемы аферистов

Злоумышленники создают вебсайты, похожие на известные онлайн-биржи. После этого нужно позвонить так называемым "клиентам" и предложить вложить деньги в криптовалюту или акции.

Обычно этими "клиентами" становятся случайные люди, чьи мобильные номера находятся в базах данных.

Если жертва попала на крючок, по инструкции работника "колл-центра" она заходит на сайт аферистов и вводит все данные своей банковской карты. После этого средства просто списывают с карты, и теперь ими владеют мошенники.

Работницы мошеннической схемы, набиравшие сотрудников

На этом схема может завершиться. Однако может случиться и так, что "клиент" действительно получит прибыль. Это делают для того, чтобы стимулировать людей вкладывать еще больше.

Когда "клиент" в следующий раз оплатит значительно большую сумму, "колл-центр" прекращает выходить на связь.

Работники "колл-центров", кстати, получают неплохие бонусы за обманутых украинцев. Если жертва платит 150 долларов, работник получает 50, если 250 долларов - работник получает 70$.

Лучшие сотрудники могут "дослужиться" даже до iPhone 14.

Таблица "бонусов" в зависимости от суммы обмана "клиента"

Будьте осмотрительны с предложениями от незнакомых людей онлайн и ни при каких обстоятельствах не вводите личные данные на сомнительных сайтах.