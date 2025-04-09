iOS 19 здивує новим дизайном. Інсайдер показав, що чекає на користувачів (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт PhoneArena , на якому представлена нова інформація про телефони.

За його словами, у новій версії системи Apple змінить форму іконок - вони стануть менш круглими, ніж у visionOS, і будуть візуально перебувати між стилями watchOS і visionOS. Також варто очікувати візуальних ефектів: більше глибини, тіней і легкого мерехтіння під час взаємодії з елементами - створюючи враження, ніби вони виконані зі скла.

Серед інших нововведень - плаваюча панель App Store, яка з'явиться під час активації пошуку, і переміщення рядка пошуку в додатку "Повідомлення" вниз екрана.

Проссер стверджує, що на опублікованому ним відео показано найповнішу збірку iOS 19 на поточний момент - максимально наближену до фінальної версії, яку Apple має представити в червні. Однак його інформацію поставив під сумнів відомий журналіст Bloomberg Марк Гурман, який засумнівався в достовірності витоків.

Проте блогер оновив свої рендери, додавши більш округлі іконки, які нібито ховалися під стандартними значками в ранніх тестових збірках iOS 19 - все заради захисту нового дизайну від передчасних витоків.

Крім того, Apple, за словами Проссера, готує ексклюзивну функцію для майбутніх власників iPhone 17 Pro і Pro Max. Йдеться про можливість одночасного запису відео з фронтальної та основної камер - подібна функція вперше з'явилася ще в 2013 році в Galaxy S4 від Samsung.

За даними Bloomberg, iOS 19 стане наймасштабнішим редизайном системи з часів iOS 7. На користувачів чекає не тільки новий візуальний стиль, а й просунуті кросплатформні функції.

Презентація оновлення відбудеться 9 червня на конференції WWDC 2025. Оновитися до iOS 19 зможуть всі моделі iPhone, що підтримують iOS 18, однак функції Apple Intelligence залишаться доступні тільки власникам iPhone 15 Pro і новіше.