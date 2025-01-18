iOS 19 готує сюрприз: витік натякає на кардинальні зміни в додатку "Камера" (фото)

Сьогодні з'явилися нові чутки, що додаток "Камера" отримає кардинальне оновлення в рамках iOS 19 цього року. Він матиме дизайн, який "відображає філософію дизайну visionOS".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт MacRumors , який спеціалізується на новинах і чутках про продукцію Apple.

Зміни в оновленні

Джон Проссер отримав відео з імовірним новим додатком "Камера", але вирішив поділитися власними відтвореними зображеннями, щоб захистити свої джерела. На них видно, що застосунок, як стверджується, отримає напівпрозорі меню для різних налаштувань камери, дизайн яких дуже схожий на інтерфейс visionOS, який використовується в гарнітурі Apple Vision Pro.

Керування камерою розділене на категорії для фото і відео, включно з такими функціями, як запис просторового відео, увімкнення таймера для фото та інші. Додаткові налаштування, як-от роздільна здатність відео і частота кадрів, з'являються у верхній частині екрана в міру необхідності.

Загалом, новий дизайн має більш мінімалістичний і чистий вигляд, а видошукач додатка "Камера" займає більшу частину екрана порівняно з iOS 18.

Скриншот

Раніше ходили чутки, що в iOS 18 з'явиться редизайн, натхненний visionOS, але цього так і не сталося. Через кілька місяців після цих чуток витекли передбачувані скриншоти додатка "Камера" з напівпрозорими меню, але вони виявилися фейком. Можливо, ці зміни Apple розробляла саме для iOS 19.

Є ймовірність, що зміни в стилі visionOS можуть бути застосовані і до інших інтерфейсів та вбудованих додатків iOS 19, але це поки лише припущення.

Очікується, що iOS 19 буде представлена на WWDC 2025 у червні, а офіційний випуск відбудеться у вересні.