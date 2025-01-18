iOS 19 готовит сюрприз: утечка намекает на кардинальные изменения в приложении "Камера" (фото)

Сегодня появился новый слух, что приложение "Камера" получит кардинальное обновление в рамках iOS 19 в этом году. Оно будет иметь дизайн, который "отражает философию дизайна visionOS".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors , который специализируется на новостях и слухах о продукции Apple.

Изменения в обновлении

Джон Проссер получил видео с предполагаемым новым приложением "Камера", но решил поделиться собственными воссозданными изображениями, чтобы защитить свои источники. На них видно, что приложение, как утверждается, получит полупрозрачные меню для различных настроек камеры, дизайн которых очень похож на интерфейс visionOS, используемый в гарнитуре Apple Vision Pro.

Управление камерой разделено на категории для фото и видео, включая такие функции, как запись пространственного видео, включение таймера для фото и другие. Дополнительные настройки, такие как разрешение видео и частота кадров, появляются в верхней части экрана по мере необходимости.

В целом, новый дизайн выглядит более минималистичным и чистым, а видоискатель приложения "Камера" занимает большую часть экрана по сравнению с iOS 18.

Скриншот

Ранее ходили слухи, что в iOS 18 появится редизайн, вдохновленный visionOS, но этого так и не произошло. Через несколько месяцев после этих слухов утекли предполагаемые скриншоты приложения "Камера" с полупрозрачными меню, но они оказались фейком. Возможно, эти изменения Apple разрабатывала именно для iOS 19.

Есть вероятность, что изменения в стиле visionOS могут быть применены и к другим интерфейсам и встроенным приложениям iOS 19, но это пока лишь предположения.

Ожидается, что iOS 19 будет представлена на WWDC 2025 в июне, а официальный выпуск состоится в сентябре.