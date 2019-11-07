Интимные болезни: Супрун ответила на неудобные вопросы

Уляна Супрун рассказала про папилломы и лечение неприятных новообразований на коже гениталий и ануса, а также методы их предотвращения. Экс-руководительница Минздрава на своей странице в Facebook призвала не бояться удаления и не полагаться на сомнительное лечение народными способами.

Для защиты себя и своих детей от нескольких типов рака, связанных с такими вирусами, нужны вакцинация, защищенный презервативом секс и плановые осмотры у гинеколога для женщин.

Папилломы и бородавки на вульве, влагалище, анусе и в ротовой полости (хотя значительно реже) вызывают папилломавирусы человека. Выглядят эти образования по-разному: игольчатые, округлые, похожи на цветную капусту.

Отмечается, что носителями папилломавируса человека (HPV, human papillomavirus) могут быть большинство людей, имевших опыт незащищенного секса (даже без пенетрации).

"Хорошие новости: большинство штаммов этого вируса омерзительные, но достаточно не страшны. Можно быть носителем или носительницей вируса, и не иметь никаких проявлений этого", - говорится в публикации.

Супрун рассказала, как диагностировать и лечить "интимные болезни" (Фото: РБК-Украина)

Но есть и плохие новости: существуют штаммы HPV с высокой онкогенность, и с ними связывают рак шейки матки, рак вульвы, прямой кишки или гортани (в последнем случае вирус попадает во время орального секса). При этом важно понимать, что вирусы, вызывающие кожные новообразования аногенитальной области не является онкогенными.

"То есть те нарастания - это не рак и им не станут", - рассказала Супрун и посоветовала обращаться к врачу, а не паниковать и обвинять себя и всех бывших.

Вирус HPV попадает в организм при контакте гениталий, а также при совместном пользовании секс-игрушками. Для этого инфицированный человек может не иметь никаких проявлений. Латентный период может длиться от нескольких недель до нескольких лет или даже всю жизнь.

Диагностика:

Определить папилломы может врач. Женщины должны регулярно (раз в год-два) проходить обследование цервикального канала - шейки матки - и ее отверстия (пап-тест на атипичные клетки), и при необходимости мазок цервикального канала анализируют на наличие ДНК папилломавирусов. Источники отмечают, что мужчины, имеющие секс с мужчинами, могут сделать мазок ануса и проверить наличие высоко онкогенных вирусов, если такая необходимость есть.

"Еще раз: вы не ищете вирусы (вероятно, они там есть), вы следите, чтобы все было в порядке с цервикальной эпителием или прямой кишкой", - рассказала медик.

Особенно внимательными следует быть людям с ВИЧ/СПИДом или ослабленной иммунной системой (длительной иммуносупрессией или просто беременным женщинам). Так, важно прежде всего проходить плановые осмотры.

Как лечиться:

Врач должен назначить анализ на другие болезни, передающиеся половым путем, узнать об аллергии на анестетики (это понадобится при удалении папиллом), диабета (это состояние определенной иммуносупрессии) и спросить, лечили ли вы такое раньше и как.

Пациентам стоит бросить курить, так как курильщики хуже поддаются лечению.

Если наростов 5 или меньше, лучше их удалить механически сразу, и пройти двухмесячный курс локальной иммунотерапии.

Если их больше 5, то сначала идет 2 месяца иммунотерапии, затем удаление всего, что осталось, в оптимальный способ, с последующим циклом иммунотерапии.

В обоих случаях, если есть рецидивы, их сразу удаляют. Людям с иммунодефицитными состояниями могут понадобиться более длительные периоды терапии.

Супрун рассказала про папилломы и бородавки на гениталиях (Фото: pixabay.com/Bgmfotografia)

Мягкие некератинизованные папилломы хорошо поддаются лечению подофилотоксина и трихлоруксусной кислотой. Подофилотоксина обрабатывают пораженные участки дважды в день в течение 3 дней, затем делают перерыв на 4 дня, и снова начинают лечение. Всего 4-5 циклов. Трихлоруксусной кислотой обрабатывает кондиломы только врач.

Кератинизованные образования лучше лечить криотерапией, вырезанием, электрокоагуляцией и трихлоруксусной кислотой. Криотерапию повторяют еженедельно 4 раза. Лазерное лечение целесообразно для лечения больших или анатомически сложных участков.

Имиквимод - действующее вещество нескольких довольно дорогих кремов. Оно подходит для лечения обоих типов папиллом. Лечение кремами с Имиквимод продолжается до 16 недель, нужно наносить крем через день. Нужно учитывать, что эта мазь снижает эффективность барьерной контрацепции. Имиквимод способствует выделению интерферона-альфа и фактора некроза опухолей - компонентов противовирусного и противоопухолевого иммунитета.

Другие лекарства такого же рода - это мази с синекатехинами: полифенолами зеленого чая. Они также останавливают деление клеток, и лечить ими следует 16 недель ежедневно.

"Эффективность не 100%, и возможны рецидивы и побочные эффекты. Больше никаких лекарств, так или иначе влияющих на иммунный ответ, протоколы даже не вспоминают", - написала Супрун.

Беременным женщинам нельзя лечить аногенитальные папилломы лекарственными препаратами, так как подофилотоксина и Имиквимод являются тератогенными (то есть могут вызвать пороки развития у плода). Во время лактации также нельзя их использовать. Если есть необходимость, то папилломы удаляют криодеструкцией, лазером или операционно. Кесарево сечение делать не нужно.

У трети пациентов папилломы проходят сами. Большинство лекарств или мероприятий не гарантируют отсутствия рецидива или отсутствии побочных реакций.

Как предотвратить появление папиллом:

Самый лучший способ - это не целибат и не проверка партнеров, а вакцинация в подростковом возрасте, в 11-12 лет, но можно и с 9 лет. Если он уже позади, женщины могут сдать мазок и ПЦР-анализ тех штаммов вируса, против которых защищает вакцина.

"Так вы поймете, стоит ли делать прививку, или уже нет. Оно не входит в план календарных и бесплатных прививок, и достаточно дорогое. Но подумайте, не стоит вместо очередного разбитого смартфона оплатить ребенку защиту от рака", - обратила внимание Супрун.

Другой способ - это барьерная контрацепция (использование презерватива при фелляции, и стоматологической пленки при куннилингусе и анилингусе).

Грустные новости:

Рак шейки матки является вторым по распространенности типом опухолей среди женщин. Именно женщины рискуют прежде всего, потому онкогенная активность папилломавируса (насколько его гены, заставляющие клетки делиться, будут действенными) зависит от женских гормонов эстрогенов.

Высоко онкогенными являются типы 6, 11, 16 и 18. Различные типы рака: вагинальный, вульварном, анальный, прямой кишки, цервикальный и гортани в разных пропорциях вызывают различные типы папилломавируса. В частности, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 59. Большинство случаев рака шейки матки по всему миру связано с типами 16 и 18.

Эрозия шейки матки не означает, что это рак или его начало. Это вполне естественное состояние, которое не требует вмешательства, только наблюдения.

Подозрение на предраковое состояние может возникнуть только на основе цитологического теста (Папаниколау, или Пап-тест). Только если подтверждены атипичные изменения в эпителии шейки матки, может быть проведена операция по уничтожению таких клеток лазером, электрокоагуляцией или другими методами.

Папиломавирусы вызывают рак не только у женщин и не только в матке. С типами 16 и 18 связывают плоскоклеточного рака головы и шеи, в частности, рак гортани.

"Гадкая бородавка может появиться однажды на гениталиях. Лучше не стесняться этого неудобного вопроса, и скорее идти к врачу", - призвала Супрун.

Супрун рассказала про папилломы и бородавки на гениталиях (Фото: facebook.com/ulanasuprun)