Інтимні хвороби: Супрун відповіла на незручні питання

Уляна Супрун розповіла про папіломи та лікування неприємних новоутворень на шкірі статевих органів і ануса, а також методи їх запобігання. Екс-керівниця МОЗ на своїй сторінці в Facebook закликала не боятися видалення і не покладатися на сумнівне лікування народними способами.

Для захисту себе і своїх дітей від декількох типів раку, пов'язаних з такими вірусами, потрібні вакцинація, захищений секс презервативом і планові огляди у гінеколога для жінок.

Папіломи і бородавки на вульві, піхві, анусі та в ротовій порожнині (хоча значно рідше) викликають папіломавіруси людини. Виглядають ці утворення по-різному: голчасті, округлі, схожі на кольорову капусту.

Зазначається, що носіями папіломавірусу людини (HPV, human papillomavirus) можуть бути більшість людей, які мали досвід незахищеного сексу (навіть без пенетрації).

"Гарні новини: більшість штамів цього вірусу огидні, але досить не страшні. Можна бути носієм чи носійкою вірусу, і не мати жодних проявів цього", - йдеться у публікації.

Супрун розповіла, як діагностувати та лікувати "інтимні хвороби" (Фото: РБК-Україна)

Але є і погані новини: існують штами HPV з високою онкогенністю, і з ними пов’язують рак шийки матки, рак вульви, прямої кишки чи гортані (в останньому випадку вірус потрапляє під час орального сексу). При цьому важливо розуміти, що віруси, що викликають шкірні новоутворення аногенітальної області не є онкогенними.

"Тобто ті наростання - це не рак і їм не стануть", - розповіла Супрун і порадила звертатися до лікаря, а не панікуватитаі звинувачувати себе і всіх колишніх.

Вірус HPV потрапляє в організм при контакті геніталій, а також при спільному користуванні секс-іграшками. Для цього інфікована людина може не мати жодних проявів. Латентний період може тривати від декількох тижнів до декількох років або навіть все життя.

Діагностика:

Визначити папіломи може лікар. Жінки мають регулярно (раз на рік-два) проходити обстеження цервікального каналу шийки матки і її отвору (пап-тест на атипові клітини), і за потреби мазок цервікального каналу аналізують на наявність ДНК папіломавірусів. Джерела зазначають, що чоловіки, які мають секс з чоловіками, можуть зробити мазок ануса і перевірити наявність високо онкогенних вірусів, якщо така необхідність є.

"Ще раз: ви не шукаєте віруси (ймовірно, вони там є), ви стежите, щоби все було гаразд із цервікальним епітелієм чи прямою кишкою", - розповіла медик.

Особливо уважними слід бути людям із ВІЛ/СНІДом або ослабленою імунною системою (тривалою імуносупресією, чи просто вагітним жінкам). Так, важливо насамперед проходити планові огляди.

Як лікуватися:

Лікар повинен призначити аналіз на інші хвороби, що передаються статевим шляхом, дізнатися про алергію на анестетики (це знадобиться під час видалення папілом), діабету (це стан певної імуносупресії) і запитати, чи лікували ви таке і як.

Пацієнтам варто кинути палити, адже курці гірше піддаються лікуванню.

Якщо наростів 5 або менше, краще їх видалити механічно відразу, і пройти двомісячний курс локальної імунотерапії.

Якщо їх більше 5, то спочатку йде 2 місяці імунотерапії, потім видалення всього, що залишилося, в оптимальний спосіб, із подальшим циклом імунотерапії.

В обох випадках, якщо є рецидиви, їх відразу видаляють. Людям з імунодефіцитними станами можуть знадобитися більш тривалі періоди терапії.

Супрун розповіла про папіломи і бородавки на геніталіях (Фото: pixabay.com/Bgmfotografia)

М'які некератинизовані папіломи добре піддаються лікуванню подофілотоксином і трихлороцтовою кислотою. Подофілотоксином обробляють уражені ділянки двічі на день упродовж трьох днів, потім роблять перерву на 4 дні, і знову починають лікування. Всього 4-5 циклів. Трихлороцтовою кислотою обробляє кондиломи лише лікар.

Кератинізовані утворення краще лікувати кріотерапією, вирізанням, електрокоагуляцією і трихлороцтовою кислотою. Кріотерапію повторюють щотижня чотири рази. Лазерне лікування доцільно для лікування великих чи анатомічно складних ділянок.

Іміквімод - діюча речовина кількох досить дорогих кремів. Вона підходить для лікування обох типів папілом. Лікування кремами з іміквімодом триває до 16 тижнів, наносити крем слід через день. Зважайте, що ця мазь знижує ефективність бар'єрної контрацепції. Іміквімод сприяє виділенню інтерферону-альфа та фактора некрозу пухлин - компонентів противірусного та протипухлинного імунітету.

Інші ліки такого ж роду - це мазі з синекатехинами: поліфенолами зеленого чаю. Вони також зупиняють поділ клітин, і лікувати ними слід 16 тижнів щодня.

"Ефективність не 100%, і можливі рецидиви і побічні ефекти. Більше жодні ліки, що так чи інак впливають на імунну відповідь, протоколи навіть не згадують", - написала Супрун.

Вагітним жінкам не можна лікувати аногенітальні папіломи лікарськими препаратами, бо подофілотоксин і іміквімод є тератогенними (тобто можуть викликати вади розвитку у плоду). Під час лактації також не можна їх використовувати. Якщо є потреба, то папіломи видаляють кріодеструкцією, лазером чи операційно. Кесарів розтин робити не потрібно.

У третини пацієнтів папіломи проходять самі. Більшість ліків або заходів не гарантують відсутності рецидиву або відсутності побічних реакцій.

Як запобігти появі папілом:

Найкращий спосіб - це не целібат і не перевірка партнерів, а вакцинація в підлітковому віці, у 11-12 років, але можна і з 9 років. Якщо він вже позаду, жінки можуть здати мазок і ПЛР-аналіз тих штамів вірусу, проти яких захищає вакцина.

"Так ви збагнете, чи варто робити щеплення, чи уже ні. Воно не входить до плану календарних і безоплатних щеплень, і досить дороге. Але подумайте, чи не варто замість чергового розбитого смартфона оплатити дитині захист від раку", - звернула увагу Супрун.

Інший спосіб - це бар'єрна контрацепція (використання презерватива при фелляції, і стоматологічної плівки при кунілінгусі та анілінгусі).

Сумні новини:

Рак шийки матки є другим за поширеністю тип пухлин серед жінок. Саме жінки ризикують насамперед, тому онкогена активність папіломавірусу (наскільки його гени, які змушують клітини ділитися, будуть дієвими) залежить від жіночих гормонів естрогенів.

Високо онкогенними є типи 6, 11, 16 та 18. Різні типи раку: вагінальний, вульварний, анальний, прямої кишки, цервікальний та гортані в різних пропорціях викликають різні типи папіломавірусу. Зокрема, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 59. Більшість випадків раку шийки матки по всьому світу пов’язано з типами 16 і 18.

Ерозія шийки матки не означає, що це рак або його початок. Це цілком природний стан, який не вимагає втручання, тільки спостереження.

Підозра на передраковий стан може виникнути лише на основі цитологічного тесту (Папаніколау, чи Пап-тест). Лише якщо підтверджені атипові зміни в епітелії шийки матки, може бути проведена операція зі знищення таких клітин лазером, електрокоагуляцією чи іншими методами.

Папіломавіруси викликають рак не тільки у жінок, і не тільки в матці. З типами 16 та 18 пов'язують плоскоклітинні раки голови та шиї, зокрема, рак гортані.

"Бридка бородавка може з'явитися одного разу на геніталіях. Краще не соромитися цього незручного питання, і швидше йти до лікаря", - закликала Супрун.

Супрун розповіла про папіломи і бородавки на геніталіях (Фото: facebook.com/ulanasuprun)