О чем следует знать мужчинам: Супрун дала важные советы

Супрун рассказала, как можно выявить рак простаты и рак яичек на первых стадиях
Уляна Супрун рассказала о таких "мужских болезнях", как рак простаты и рак яичек, а также назвала первые и основные симптомы для своевременного выявления недугов, чтобы проблему можно было решить без осложнений.
Бывшая руководительница Минздрава на своей странице в Facebook обратила внимание, что в Украине продолжительность жизни мужчин на 10 лет меньше, чем у женщин. Причиной этого является совокупность факторов, которые можно обобщить образом жизни. Так, убивают мужчин прежде всего алкоголь, курение, питание и довольно распространенное пренебрежительное отношение к своему здоровью.
К слову, привлечь больше внимания к мужским проблемам со здоровьем призвана международная акция Movember, которая проходит в ноябре (участники откладывают бритвы и достают кошельки, чтобы осуществить донации в фонды, которые занимаются здоровьем мужчин). Основная цель кампании - рассказать о таких важных проблемах, как рак простаты, рак яичек, психическое здоровье и профилактика самоубийств среди мужчин, а также побудить их заботиться о своем здоровье.
Супрун рассказала про рак простаты и рак яичек (Иллюстративное фото: pxhere.com)
Рак простаты является наиболее распространенным раком среди мужчин. Чаще всего болезнь развивается медленно, и поэтому выявить недуг длительное время не удается.
Риск заболеть им увеличивается с возрастом - в большинстве случаев им болеют мужчины старше 50 лет. Медики рекомендуют всем мужчинам этого возраста сдать простой анализ крови на ПСА (простат специфический антиген) и пройти осмотр у уролога.
Симптомы, при которых нужно срочно обратиться к врачу:
Рак яичек - довольно редкий вид рака среди мужчин и составляет полько 1% случаев. Возраст, в котором он обычно он поражает - от 15 до 49 лет.
Супрун рассказала про рак простаты и рак яичек (Иллюстративное фото: med.vesti.ru)
На что нужно обратить внимание:
Последние указанные симптомы более характерны для поздней стадии болезни, когда рак распространяется и поражает другие органы и лимфатические узлы.
Какие факторы повышают риски заболеть:
Если вовремя диагностировать рак яичек - в подавляющем большинстве случаев он поддается лечению. Поэтому при наличии симптомов следует обратиться к семейному врачу, который предоставит рекомендации, как действовать дальше.
Психические проблемы и самоубийства среди мужчин.
Отмечается, что мужчины довольно редко говорят о своем психическом здоровье, не признают, что имеют проблему, поэтому не обращаются за помощью к специалистам. Такая ситуация значительно влияет на уровень самоубийств среди мужчин. Кроме того, они меньше занимаются психическим здоровьем и не ищут помощи в случае проблем; больше, чем женщины, склонны употреблять алкоголь или наркотики, чтобы "решить" проблему. В целом, такое "самолечение" сложных психических состояний является причиной и высокого уровня самоубийств.
Симптомы, которые могут свидетельствовать о необходимости обратиться к специалисту: