Защитите себя и родных: Супрун назвала первые признаки инсульта и кто в зоне риска

Супрун назвала симптомы инсульта и как его предотвратить (Фото: коллаж РБК-Украина)

В Украине в 2020 году будут бесплатно лечить от инсульта

Уляна Супрун рассказала, как предотвратить инсульт, какие нужно предпринять действия в случае этого состояния и что способствует возникновению острого нарушение кровоснабжения головного мозга. Бывшая руководительница Минздрава Украины отметила, что инсульт может случиться у любого, в любое время и в любом месте, и он является ведущей причиной инвалидности во всем мире и второй ведущей причиной смерти.

В Украине ежегодно случается 120-150 тысяч инсультов, но абсолютного большинства из них можно избежать.

"Инсульт угрожает каждому. В течение жизни он произойдет у каждого шестого из нас. Это весомая причина, чтобы задуматься, как защитить себя и родных", - пишет Супрун.

Если ничего не делать, у около 14,5 миллионов людей в мире может случиться инсульт, треть из них - со смертельным исходом.

Супрун рассказала, как защититься от инсульта (Фото: коллаж РБК-Украина)

Инсульт - это острое эпизод недостатка кровообращения участки головного мозга.

Мозгу для нормальной работы, как и любому другому органу, необходим кислород и питательные вещества, которые транспортируются к нему через кровь. Если поставки крови ограничивается или прекращается, клетки мозга начинают отмирать - около 2 миллионов нервных клеток в минуту. Это может привести к травме мозга, инвалидности и даже смерти.

Существует две разновидности инсульта:

ишемический - когда снабжающая кровь в мозг артерия закупоривается тромбом или спазмируется (составляет около 85% всех случаев)

геморрагический - когда происходит разрыв мозговой артерии.

Какие факторы повышают риск инсульта:

Супрун рассказала, что около 90% случаев всех инсультов обусловлены факторами риска, на которые мы можем влиять.

"Эти факторы нельзя игнорировать - чем дольше ничего не делать для профилактики, то тяжелее будут последствия", - добавила медик.

Риск инсульта повышают курение, злоупотребление алкоголем, недостаточная физическая активность (менее 150 минут в неделю) и ожирение.

Среди представляющих угрозу медицинских проблем Супрун назвала повышенное кровяное давление (более чем 140/90 мм рт.ст. - главная угроза), сахарный диабет, мерцательная аритмия (повышает риск инсульта в 5 раз) и высокий уровень холестерина.

Учитывая эти факторы, а также возраст, можно определить вероятность инсульта в течение ближайших 5 или даже 10 лет.

Также рассчитать риск инсульта можно самостоятельно при помощи различных онлайн-инструментов и приложений (есть специальные калькуляторы Stroke Riskometer или QStroke), которые можно загрузить на смартфон.

Супрун назвала симптомы инсульта и как его предотвратить (Иллюстративное фото: pixabay.com/geralt)

"Если риск инсульта или других сосудистых катастроф повышенный даже умеренно - это очень весомая причина обратиться к своему семейному врачу или терапевту. Врач сможет вам дать советы по профилактике сосудистых болезней, при необходимости направит к кардиологу или сосудистого невролога или на необходимые исследования", - говорится в публикации.

Супрун напомнила также про многочисленные мифы относительно профилактики, лечения и реабилитации пациента. Например, что для лечения нужны только капельницы, или что нарушения из-за инсульта постепенно сами пройдут, или что после инсульта нельзя заниматься спортом. Однако эти убеждения не совсем верны.

Симптомы инсульта:

Речь - внезапное нарушение речи или человек не может ответить на вопрос.

Глаза - неожиданная потеря зрения или четкого видения одним или двумя глазами.

Головокружение - потеря равновесия или головокружение в голове.

Лицо - появление асимметрии на лице во время речи.

Конечности - внезапная слабость или онемение конечностей.

Также иногда инсульт может проявиться только интенсивной головной болью.

В случае выявления хотя бы одного такого симптома нужно немедленно вызывать экстренную медицинскую помощь, подчеркнула Супрун. Так, крайне важно как можно быстрее обратиться за помощью в случае инсульта - это неотложное состояние.

Уляна Супрун (Фото: РБК-Украина)

Экс-руководительница Минздрава рассказала, что в 2020 году в рамках программы медицинских гарантий лечение острого мозгового инсульта будет оплачивать Национальная служба здоровья Украины по повышенному тарифу - 19,5 тысяч гривен.

Лечение инсульта - одно из приоритетных направлений. Украинцы не будут платить за лечение инсульта из своего кармана, за эти услуги они уже оплатили своими налогами. Оплата за услуги будет предоставляться при условии, если медучреждение будет отвечать требованиям НСЗУ.

Супрун рассказала, как защититься от инсульта (Фото: facebook.com/ulanasuprun)