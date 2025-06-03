Інсайдери розкрили дату виходу Pixel 10 та показали, як він виглядає (фото)

Google офіційно представить нове покоління смартфонів Pixel 10 вже 13 серпня - саме в цей день відбудеться фірмовий захід компанії. У мережі також з'явилися перші фотографії раннього прототипу Pixel 10 Pro, які розкривають ключові особливості майбутнього флагмана.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на профільний ресурс 9to5Google , що спеціалізується на новинах про Google і Android.

Коли пройде презентація Pixel 10

Інформацію опублікував надійний інсайдер @MysteryLupin, який раніше не раз підтверджував правдивість своїх зливів. Цікаво, що дата релізу повністю збігається з торішньою: у 2023 році серія Pixel 9 також дебютувала 13 серпня. Таким чином, Google, очевидно, закріплює нову традицію запусків - у середині останнього літнього місяця.

Раніше заходи щодо запуску нових Pixel проходили в жовтні, але з роками графік все більше зміщувався. Тепер же компанія, схоже, остаточно переключилася на серпень.

За даними Android Headlines, одночасно з презентацією відкриється попереднє замовлення на пристрої, а перші поставки почнуться 20 серпня - на два дні раніше, ніж минулого року.

Рендери серії Pixel 10 на основі витоків (фото: 9to5Google)

Яким буде Pixel 10 Pro

При цьому на китайській платформі Coolapk були опубліковані зображення тестового пристрою Pixel 10 Pro - прототипу на стадії DVT1.0 (Design Verification Test).

Судячи зі знімків, Pixel 10 Pro працює на базі Android 16 і поки не отримав оновлений дизайн інтерфейсу в стилі Material You 3 Expressive. Зовні новинка зберігає впізнаваний силует Pixel 9 Pro, але з низкою помітних поліпшень.

Наприклад, порт USB-C тепер оточений симетричними отворами, під один з яких, найімовірніше, захований динамік, а під інший - мікрофон. Лоток для SIM-карти перемістився на верхній лівий торець, зайнявши місце антенного вирізу.

Ранній прототип Pixel 10 Pro (фото: Coolapk)

Товщина корпусу поки не змінилася, проте блок основної камери став помітно масивнішим: скло камери тепер майже доходить до країв, залишаючи лише тонку металеву рамку. Крім того, на корпусі видно характерний візерунок, який Google використовує для маркування прототипів.

Що стосується характеристик, пристрій отримає 16 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ вбудованого сховища. Усередині буде новий чіп Tensor G5 з ядрами Cortex-A520, Cortex-A725 і продуктивним Cortex-X4.

Важливий момент - хоча в системі вказано 5-нм техпроцес, очікується, що Tensor G5 зроблять за більш сучасним 3-нм техпроцесом. В якості модему буде використовуватися Samsung Exynos, а не раніше передбачуваний MediaTek.

Pixel 10 Pro працює на базі Android 16 ( фото: Coolapk)