iPhone 16e і Pixel 9a. Який смартфон коштує своїх грошей у 2025 році (відео)

Google нещодавно випустила Pixel 9a - смартфон середнього класу на Android, який став конкурентом iPhone 16e, представленому Apple раніше цього року. Видання MacRumors протестувало Pixel 9a, щоб порівняти бюджетну модель від Google з більш доступною версією iPhone від Apple.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт MacRumors , який спеціалізується на новинах, чутках та інформації, пов'язаної з продукцією Apple.

Pixel 9a доповнює флагманську лінійку Pixel 9 і 9 Pro, випущену Google минулого року, як і iPhone 16e став частиною серії iPhone 16. Базова ціна Pixel 9a становить 499 доларів, що на 100 доларів дешевше, ніж початкова вартість iPhone 16e - 599 доларів.

Зовні iPhone 16e і Pixel 9a не сильно відрізняються: обидва пристрої мають мінімалістичний дизайн, алюмінієву рамку, матову задню панель і компактніший модуль камери порівняно з флагманами. У Pixel 9a задня панель пластикова, а не скляна, що робить його трохи менш преміальним, але більш стійким до пошкоджень.

Якщо iPhone 16e має одиночну камеру, що випирає, то Pixel 9a має подвійний модуль, який майже не виступає над корпусом. Він містить основну ширококутну камеру на 48 мегапікселів і надширококутну на 13 мегапікселів, тоді як iPhone 16e обмежений однією 48-мегапіксельною камерою.

Обидва смартфони роблять чудові знімки, і в більшості ситуацій різницю між ними важко помітити.

Pixel 9a виграє в портретній зйомці завдяки кращій глибині різкості та відсутності обмеження за кількістю людей у кадрі, як це реалізовано в iPhone 16e. Однак Apple бере своє у відеозйомці - у iPhone одна з найкращих систем стабілізації зображення на ринку.

Що стосується дисплея, у iPhone 16e тонші рамки і вища роздільна здатність, але Pixel 9a пропонує підтримку частоти оновлення 120 Гц і функцію Always-On Display - цього немає у 16e. Виробники Android-смартфонів досі не змогли зрівнятися з Face ID, тому в Pixel 9a використовується сканер відбитків пальців.

Найімовірніше, проблем із продуктивністю не буде в жодного зі смартфонів, хоча iPhone 16e може показати кращі результати у важких іграх.

Зате Pixel 9a помітно обходить конкурента в галузі штучного інтелекту: Apple поки що серйозно відстає. Gemini працює краще, ніж Siri, а Pixel Studio перевершує Image Playground. У Google краще реалізовано видалення об'єктів з фото, є зручні функції вибору кращого кадру, додавання людей на зображення і багато іншого.