Инсайдеры раскрыли дату выхода Pixel 10 и показали, как он выглядит (фото)

Google официально представит новое поколение смартфонов Pixel 10 уже 13 августа - именно в этот день состоится фирменное мероприятие компании. В сети также появились первые фотографии раннего прототипа Pixel 10 Pro, которые раскрывают ключевые особенности будущего флагмана.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на профильный ресурс 9to5Google , специализирующийся на новостях о Google и Android.

Когда пройдет презентация Pixel 10

Информацию опубликовал надежный инсайдер @MysteryLupin, ранее не раз подтверждавший правдивость своих сливов. Интересно, что дата релиза полностью совпадает с прошлогодней: в 2023 году серия Pixel 9 также дебютировала 13 августа. Таким образом, Google, по всей видимости, закрепляет новую традицию запусков - в середине последнего летнего месяца.

Ранее мероприятия по запуску новых Pixel проходили в октябре, но с годами график все больше смещался. Теперь же компания, похоже, окончательно переключилась на август.

По данным Android Headlines, одновременно с презентацией откроется предзаказ на устройства, а первые поставки начнутся 20 августа - на два дня раньше, чем в прошлом году.

Рендеры серии Pixel 10 на основе утечек (фото: 9to5Google)

Каким будет Pixel 10 Pro

При этом на китайской платформе Coolapk были опубликованы изображения тестового устройства Pixel 10 Pro - прототипа на стадии DVT1.0 (Design Verification Test).

Судя по снимкам, Pixel 10 Pro работает на базе Android 16 и пока не получил обновленный дизайн интерфейса в стиле Material You 3 Expressive. Внешне новинка сохраняет узнаваемый силуэт Pixel 9 Pro, но с рядом заметных улучшений.

К примеру, порт USB-C теперь окружен симметричными отверстиями, под один из которых, скорее всего, спрятан динамик, а под другой - микрофон. Лоток для SIM-карты переместился на верхний левый торец, заняв место антенного выреза.

Ранний прототип Pixel 10 Pro (фото: Coolapk)

Толщина корпуса пока не изменилась, однако блок основной камеры стал заметно массивнее: стекло камеры теперь почти доходит до краев, оставляя лишь тонкую металлическую рамку. Кроме того, на корпусе виден характерный узор, который Google использует для маркировки прототипов.

Что касается характеристик, устройство получит 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища. Внутри будет новый чип Tensor G5 с ядрами Cortex-A520, Cortex-A725 и производительным Cortex-X4.

Важный момент - хотя в системе значится 5-нм техпроцесс, ожидается, что Tensor G5 произведут по более современному 3-нм техпроцессу. В качестве модема будет использоваться Samsung Exynos, а не ранее предполагаемый MediaTek.

Pixel 10 Pro работает на базе Android 16 (фото: Coolapk)