Дружина Тімура Мірошниченко похвалилася важливим досягненням своєї доньки (фото)

Дружина популярного телеведучого Тімура Мірошниченка, юристка та блогерка Інна Мірошниченко, розповіла у мережі, що її 6-річна донька Мія вперше виступила на великій сцені.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram багатодітної мами.

Справа в тому, що кілька місяців тому дівчинка захопилася співами, а нещодавно відбувся її перший виступ.

"Я хочу бути співачкою!", - одного разу сказала Мія після уроку про професії. Того ж дня ми записали Мію на перший урок з вокалу і зобов'язалися щовечора бути присутніми на домашніх концертах", - зазначила блогерка.

Мія Мірошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Потім вона показала кілька світлин із виступу, на яких дівчинка впевнено тримає мікрофон у руці.

"І ось перша сцена. Перші квіти від шанувальника. Перше хвилювання. І перше "я хочу знову на сцену!" - поділилася щаслива мама.

Мія Мірошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Також вона пожартувала, що вже можна бронювати місця у першому ряду у рамках світового турне Мії.

Як відреагували у мережі

Підписники Інни Мірошниченко відразу почали коментувати публікацію:

"Більше ніж впевнена, що вона здійснить свою мрію!" - написала блогерка Аліна Шаманська

"Яка красуня"

"Успіхів"

"Маленька зірочка, нехай у неї все вийде"

"Знаючи Мію, вона точно зробить все, про що мріє"

"Дуже впевнена та артистична дівчинка".

Мія та Марко (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Скільки дітей у Тімура та Інни Мірошниченко

Тімур та Інна виховують 4-х дітей. Біологічними є лише двоє з них - 6-річна Мія та 4-річний Марко. А 3-річного Марселя та 8-річну Ангеліну вони усиновили або, як самі кажуть, "народили серцем".

Після початку повномасштабного вторгнення подружжя заявило, що хоче усиновити дитину. У 2023 році вони забрали з дитячого будинку в Житомирі 2-річного хлопчика Марселя, який мав безліч діагнозів.

А вже влітку 2024 року у їхній родині з'явилася дівчинка Ангеліна, якій 8 років. На сьогоднішній день процес удочеріння ще не закінчено - Інна по відношенню до дівчинки вважається матір'ю-одиначкою, а Тімур стане батьком після того, як відбудеться суд.

Блогерка вже показала, як лише за 5 місяців змінилася її прийомна донька.

Також подружжя вже встигло виконати заповітну мрію дівчинки.

Тімур та Інна Мірошниченки з дітьми (фото: instagram.com/_inna_mi_)