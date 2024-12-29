Інна Мірошниченко розбурхала мережу спокусливим танцем у блискучому боді та колготках
Багатодітна мама Інна Мірошниченко розбурхала мережу, продемонструвавши спокусливі танці у пікантному образі.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram дружини телеведучого Тімура Мірошниченка.
Так, знаменитість опублікувала ролик з новорічним вайбом. На ньому Інна звабливо рухається та вигинається під пісню Бейонсе "Diva".
У ролику Мірошниченко постала у блискучому боді українського бренду One by one та колготках з Aliexpress.
"А що, якщо почати ранок з такого контенту?", - підписала зірка відео.
Реакція юзерів
Користувачі мережі засипали дружину шоумена компліментами, зазначивши, що такий контент бачити від Інни дуже неочікувано.
Інна Мірошниченко (скріншот)
- О! Ось і новорічний настрій
- Ідеальна Інночка
- Якщо почати день з такого контенту, то і весь день повинен бути таким палким
- Яке круте вбрання
- Ранок неділі не може бути ще більш сонячним та запальним!
Зазначимо, що такий контент від Інни Мірошниченко є досить незвичним для її блогу. Зазвичай її публікації у блозі часто спрямовані на підтримку родинних цінностей та привернення уваги до важливих суспільних питань.
До слова, Інна разом з чоловіком Тімуром виховують чотирьох дітей - рідних 6-річну Мію та 4-річного Марко. Також минулого року пара всиновила хлопчика Марселя, якому зараз 3 роки. Цього року вони стали повноцінною родиною для ще однієї дитини - 9-річної дівчинки на ім'я Ангеліна.