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Інна Мірошниченко розбурхала мережу спокусливим танцем у блискучому боді та колготках

Неділя 29 грудня 2024 11:30
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Інна Мірошниченко розбурхала мережу спокусливим танцем у блискучому боді та колготках Інна Мірошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)
Автор: Іванна Пашкевич

Багатодітна мама Інна Мірошниченко розбурхала мережу, продемонструвавши спокусливі танці у пікантному образі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram дружини телеведучого Тімура Мірошниченка.

Так, знаменитість опублікувала ролик з новорічним вайбом. На ньому Інна звабливо рухається та вигинається під пісню Бейонсе "Diva".

У ролику Мірошниченко постала у блискучому боді українського бренду One by one та колготках з Aliexpress.

"А що, якщо почати ранок з такого контенту?", - підписала зірка відео.

Реакція юзерів

Користувачі мережі засипали дружину шоумена компліментами, зазначивши, що такий контент бачити від Інни дуже неочікувано.

Інна Мірошниченко розбурхала мережу спокусливим танцем у блискучому боді та колготкахІнна Мірошниченко розбурхала мережу спокусливим танцем у блискучому боді та колготках

Інна Мірошниченко (скріншот)

  • О! Ось і новорічний настрій
  • Ідеальна Інночка
  • Якщо почати день з такого контенту, то і весь день повинен бути таким палким
  • Яке круте вбрання
  • Ранок неділі не може бути ще більш сонячним та запальним!

Зазначимо, що такий контент від Інни Мірошниченко є досить незвичним для її блогу. Зазвичай її публікації у блозі часто спрямовані на підтримку родинних цінностей та привернення уваги до важливих суспільних питань.

До слова, Інна разом з чоловіком Тімуром виховують чотирьох дітей - рідних 6-річну Мію та 4-річного Марко. Також минулого року пара всиновила хлопчика Марселя, якому зараз 3 роки. Цього року вони стали повноцінною родиною для ще однієї дитини - 9-річної дівчинки на ім'я Ангеліна.

До слова, раніше дружина Тімура Мірошниченка заінтригувала словами про п'яту дитину.

Також вона вперше розповіла про біологічних батьків її названої доньки Ангеліни.

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