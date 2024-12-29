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Инна Мирошниченко взбудоражила сеть соблазнительным танцем в блестящем боди и колготках

Воскресенье 29 декабря 2024 11:30
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Инна Мирошниченко взбудоражила сеть соблазнительным танцем в блестящем боди и колготках Инна Мирошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)
Автор: Иванна Пашкевич

Многодетная мама Инна Мирошниченко взбудоражила сеть, продемонстрировав соблазнительные танцы в пикантном образе.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram жены телеведущего Тимура Мирошниченко.

Так, знаменитость опубликовала ролик с новогодним вайбом. На нем Инна обольстительно двигается и изгибается под песню Бейонсе "Diva".

В ролике Мирошниченко предстала в блестящем боди украинского бренда One by one и колготках с Aliexpress.

"А что, если начать утро с такого контента?", - подписала звезда видео.

Реакция юзеров

Пользователи сети засыпали жену шоумена комплиментами, отметив, что такой контент видеть от Инны очень неожиданно.

Инна Мирошниченко взбудоражила сеть соблазнительным танцем в блестящем боди и колготкахИнна Мирошниченко взбудоражила сеть соблазнительным танцем в блестящем боди и колготках

Инна Мирошниченко (скриншот)

  • О! Ось і новорічний настрій
  • Ідеальна Інночка
  • Якщо почати день з такого контенту, то і весь день повинен бути таким палким
  • Яке круте вбрання
  • Ранок неділі не може бути ще більш сонячним та запальним!

Отметим, что такой контент от Инны Мирошниченко действительно является достаточно необычным для ее блога. Обычно ее публикации в блоге часто направлены на поддержку семейных ценностей и привлечение внимания к важным общественным вопросам.

К слову, Инна вместе с мужем Тимуром воспитывают четверых детей - родных 6-летнюю Мию и 4-летнего Марко. Также в прошлом году пара усыновила мальчика Марселя, которому сейчас 3 года. В этом году они стали полноценной семьей для еще одного ребенка - 9-летней девочки по имени Ангелина.

К слову, ранее жена Тимура Мирошниченко заинтриговала словами о пятом ребенке.

Также она впервые рассказала о биологических родителях ее приемной дочери Ангелины.

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