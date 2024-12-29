Инна Мирошниченко взбудоражила сеть соблазнительным танцем в блестящем боди и колготках
Многодетная мама Инна Мирошниченко взбудоражила сеть, продемонстрировав соблазнительные танцы в пикантном образе.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram жены телеведущего Тимура Мирошниченко.
Так, знаменитость опубликовала ролик с новогодним вайбом. На нем Инна обольстительно двигается и изгибается под песню Бейонсе "Diva".
В ролике Мирошниченко предстала в блестящем боди украинского бренда One by one и колготках с Aliexpress.
"А что, если начать утро с такого контента?", - подписала звезда видео.
Реакция юзеров
Пользователи сети засыпали жену шоумена комплиментами, отметив, что такой контент видеть от Инны очень неожиданно.
Инна Мирошниченко (скриншот)
- О! Ось і новорічний настрій
- Ідеальна Інночка
- Якщо почати день з такого контенту, то і весь день повинен бути таким палким
- Яке круте вбрання
- Ранок неділі не може бути ще більш сонячним та запальним!
Отметим, что такой контент от Инны Мирошниченко действительно является достаточно необычным для ее блога. Обычно ее публикации в блоге часто направлены на поддержку семейных ценностей и привлечение внимания к важным общественным вопросам.
К слову, Инна вместе с мужем Тимуром воспитывают четверых детей - родных 6-летнюю Мию и 4-летнего Марко. Также в прошлом году пара усыновила мальчика Марселя, которому сейчас 3 года. В этом году они стали полноценной семьей для еще одного ребенка - 9-летней девочки по имени Ангелина.