Інна Мірошниченко поставила на місце хейтерів, які критикують її чоловіка через усиновлення дітей

"Коли ми всиновили Марселя, на нас посипався хейт, що все це робиться тільки для того, щоб виїжджати за кордон, бо троє дітей. Потім - щоб не служити в армії, тому що усиновителі звільнені від мобілізації. І що другу дитину беруть, щоб точно гарантія була, тому що зараз розглядають можливість внесення змін до закону", - згадала Мірошниченко.

Однак вона з чоловіком категорично не погоджується з хейтерами. Подружжя давно хотіло велику родину і думало про усиновлення ще до початку повномасштабного вторгнення.

"Наша місія - допомогти дітям, а не отримати якісь "плюшки" за це", - зазначила Мірошниченко.

Потім Аліна Доротюк спитала, як Інна реагує на такий хейт.

"Я спокійно реагую. Я знаю, чому я тут. Ти не можеш подобатися всім, і люди мислять у рамках своїх можливостей, свого уявлення про світ. Якщо людина не може припустити, що хтось дійсно хоче врятувати іншу, подарувати гідне життя дитині. Ну що я можу тоді зробити? Це означає, що саме ця людина допускає для себе усиновлення як щось, що допомогло б обійти мобілізацію ", - відзначила блогерка.

Скільки дітей у Інни та Тімура Мірошниченків

Нагадаємо, Інна та Тімур у шлюбі з 2018 року. Цього ж року у них народилася донька Мія, а в 2020-му син Марко.

Після початку повномасштабного вторгнення подружжя вирішило взяти дитину з дитбудинку.

У 2023 році вони усиновили 2-річного Марселя. Хлопчик уже встиг перенести дві операції.

Цього року Інна усиновила другу дитину. З 8-річною Ангелиною пара вперше познайомилася через ZOOM, адже вона на той момент жила в Польщі. Туди після початку повномасштабного вторгнення РФ евакуювали заклад, в якому вона перебувала.

У червні Ангеліну привезли до України. Дівчинка пішла до першого класу.

Нещодавно Тімур Мірошниченко відверто розповів про адаптацію дітей після усиновлення.

Ангеліна (фото: instagram.com/_inna_mi_)