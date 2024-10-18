Інна Мірошниченко зворушила до сліз історією про названих дітей: "Так вони стають рідними"

Дружина телеведучого Тімура Мірошниченка, адвокат і блогерка Інна , поділилася в мережі зворушливою історією про її прийомних дітей - 8-річну Ангеліну та 3-річного Марселя.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram знаменитості.

Багатодітна мама часто показує своїх дітей та щоденну рутину: як вони снідають, збираються до школи та садка, проводять вечорами вільний час тощо.

Так, у Stories Інна розповіла кумедний факт про те, що зуби наймолодшій дитині чистити може лише Ангеліна.

Вона заглибилася в цю тему, пояснивши, що Марсель не дуже любить цю процедуру, а Ангеліна не вміє інакше виявляти турботу та любов.

"Щоб зрозуміти наше здивування: Марсель не в захваті від цієї процедури. І так само поки що не в захваті від Ангеліни. А Ангеліна не вміє (або не вміла) піклуватися про когось. Діти із закладів із молодшими говорять мовою сили та домінування. Бо так живе та система", - пояснила Інна.

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Незважаючи на це, Марсель дозволяє старшій сестрі це робити.

"Але так непомітно вони стають рідними. Старша сестра і наймолодший брат! Взагалі не знаємо, як це сталося. Але зуби Марселю чистить тільки Ангеліна", - зазначила блогерка.

Потім вона зазначила, що дівчинка також любить годувати брата.

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Що відомо про прийомних дітей Мірошниченко

Тімур та Інна виховують 4 дітей. Біологічними є лише двоє з них - 6-річна Мія та 4-річний Марко. А 3-річного Марселя та 8-річну Ангелину вони усиновили або, як самі кажуть, "народили серцем".

У липні 2023 року подружжя забрало 2-річного Марселя з дитбудинку в Житомирі. Незважаючи на те, що у хлопчика безліч діагнозів, прийомні батьки не здаються і радіють кожній новій навичці свого сина.

У листопаді 2023 року хлопчик переніс серйозну операцію. На сьогоднішній день він не лише почав говорити нові слова, а й щасливо посміхається та дуже любить своїх батьків. А кілька тижнів тому Марселю зробили другу операцію.

Мірошниченки з дітьми (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Минулого року Інна заявила, що вона усиновлюватиме другу дитину. Для цього їй потрібно було повторно пройти спеціальні курси, щоби стати кандидатом.

Ангеліна (фото: instagram.com/_inna_mi_)

У квітні 2024 року адвокат розповідала, що вже офіційно ним стала. Головна складність полягала в тому, що дитину, яка могла б стати частиною їхньої родини, важко було відшукати. Сім'я отримала від експертів рекомендацію, де чітко йдеться про те, що це має бути дівчинка у віці 8-10 років і без соціальної історії.

З 8-річною Ангеліною пара вперше познайомилася через ZOOM, адже вона на той момент жила у Польщі. Туди після початку повномасштабного вторгнення РФ евакуювали заклад, де вона перебувала.

У червні стало відомо, що родина удочерила дівчинку та привезла її до України.

Інна та Тімур Мірошниченки з дітьми (фото: instagram.com/_inna_mi_)