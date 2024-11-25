Инна Мирошниченко поставила на место хейтеров, которые критикуют ее мужа из-за усыновления детей

"Когда мы усыновили Марселя, на нас посыпался хейт, что все это делается только для того, чтобы выезжать за границу, так как трое детей. Потом - чтобы не служить в армии, так как усыновители освобождены от мобилизации. И что второго ребенка берут, чтобы точно гарантия была, так как сейчас рассматривают возможность внесения изменений в закон", - вспомнила Мирошниченко.

Однако она с супругом категорически не согласна с хейтерами. Супруги давно хотели большую семью и думали об усыновлении еще до начала полномасштабного вторжения.

"Наша миссия - помочь детям, а не получить какие-то "плюшки" за это", - подчеркнула Мирошниченко.

Затем Алина Доротюк спросила, как Инна реагирует на такой хейт.

"Я спокойно реагирую. Я знаю, почему я тут. Ты не можешь нравиться всем, и люди мыслят в рамках своих возможностей, своего представления про мир. Если человек не может допустить, что кто-то действительно хочет спасти другого, подарить достойную жизнь ребенку. Ну что я могу тогда сделать? Это означает, что конкретно этот человек допускает для себя усыновление как что-то, что помогло бы обойти мобилизацию", - отметила блогерша.

Сколько детей у Инны и Тимура Мирошниченко

Напомним, Инна и Тимур в браке с 2018 году. В этом же году у них родилась дочь Мия, а в 2020-м сын Марко.

После начала полномасштабного вторжения супруги приняли решение взять ребенка из детдома.

В 2023 году они усыновили 2-летнего Марселя. Мальчик уже успел перенести две операции. Несмотря на множество диагнозов, он уже начал говорить и активно развивается.

В этом году Инна усыновили второго ребенка. С 8-летней Ангелиной пара впервые познакомилась через ZOOM, ведь она в тот момент жила в Польше. Туда после начала полномасштабного вторжения РФ эвакуировали заведение, в котором она находилась.

В июне Ангелину привезли в Украину. Девочка пошла в первый класс.

Недавно Тимур Мирошниченко откровенно рассказал об адаптации детей после усыновления.

Ангелина (фото: instagram.com/_inna_mi_)