Инфекционист из Киева высказалась о необратимых последствиях COVID-19 (видео)

Коронавирус COVID-19 чреват осложнениями и последствиями, которые, по некоторым данным, могут остаться с человеком на всю жизнь. Врач-инфекционист из Киева прокомментировала наблюдения западных коллег. Что говорят медики из Украины, Китая и США о последствиях коронавируса - в материале Styler.

Людмила Минова, заведующая инфекционным отделением Александровской больницы, говорит, что в Украине из больниц зачастую выписывают пациенты, которые клинически выздоровели. У них уже нет температуры, кислородной недостаточности или острой пневмонии, но длительное время они могут быть носителями вируса. Об этом говорится в сюжете ТСН.

В таких случаях врачи советуют обязательно самоизолироваться и быть под наблюдением семейного врача, еще несколько раз сдать анализы. Но только после повторного ПЦР-анализа можно сказать, что человек выздоровел.

"Некоторое время еще наблюдаются изменения со стороны легких. При тяжелом и среднетяжелом течении пневмонии легкие возобновляются через несколько недель и до месяца", - говорит врач и добавляет, что такие пациенты чувствуют слабость, сохраняется кашель, они не могут вести привычный образ жизни, работать.

По поводу хронических последствий, врач говорит, что иногда у человека может быть обострение уже после выздоровления. Но пока не совсем изучено, это повторное заражение или же обострение.

"Вирус новый, неизвестный, он только изучается", - резюмировала врач, посоветовав украинцам придерживаться карантинных мероприятий.

Отметим, что врачи из США и Китая пришли к неутешительному выводу, что поражения организма могут быть очень серьезными. Кардиолог из США Джозеф Бреннан высказал мнение, что коронавирус приводит к долгосрочным последствиям для организма, и они могут быть необратимыми.

К примеру, у некоторых пациентов, победивших коронавирус, возникает снижение функции легких на 20-30%. Об этом рассказал врач из Гонконга, Оуэн Цанг Так-инь. К такому выводу он пришел после наблюдения за пациентами, что выписались из больницы в средине марта.

Врач из Александровской больницы рассказала о последствиях коронавируса (видео: ТСН)

Еще одно исследование китайских ученых говорит, что у некоторых выздоровевших наблюдалось снижение функции печени, а у 12% из группы пациентов, выбранной для исследования, проявлялась сердечная недостаточность даже после выздоровления. Врачи считают, что такие последствия связаны с тем, что при COVID-пневмонии снижается насыщение организма кислородом.

Медики предполагают, что некоторые пациенты после COVID-19 могут страдать от продолжительного поражения легких. К примеру, родственник нового штамма коронавируса SARS-CoV, что вызвал эпидемию атипичной пневмонии в 2002-2003 годах, привел к поражению легких у трети пациентов. С нарушениями работы дыхательной системы многие из них жили в течение последующих 15 лет.

А ряд пациентов, что перенесли Ближневосточный респираторный синдром MERS в 2013-м, вызванный еще одним штаммом коронавируса, страдают от рубцевания (фиброза) легких.

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